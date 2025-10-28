X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সময় চেয়েও চার মাসে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ পাননি, জানালেন বিজিএমইএ সভাপতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৫আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৫
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান সংকট ও নীতিগত বিষয় নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকের জন্য চার মাস ধরে সময় চেয়েও সাক্ষাৎ পাননি বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্স ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, “কারও সঙ্গে আলোচনায় বসে সমাধান খোঁজা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা চার মাস ধরে বারবার সময় চেয়েও প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ পাইনি। অথচ স্পেসএক্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট দেশে এলে তার সঙ্গে বৈঠক হয়— যে কোম্পানি ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে চায়। কিন্তু ৪০ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক খাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করার সময় পাওয়া যায় না।”

তিনি বলেন, তৈরি পোশাকসহ দেশের সামগ্রিক উৎপাদনমুখী শিল্প এখন এক নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জের মুখে। এমন পরিস্থিতিতে সম্প্রতি সরকার ‘বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫’ নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। শ্রম আইন সংশোধনসহ শিল্পখাতের বিভিন্ন সমস্যা, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন ও চট্টগ্রাম বন্দরের মাশুল বৃদ্ধির বিষয়ে মতবিনিময়ের লক্ষ্যেই এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

শ্রম আইন সংশোধনের বিষয়ে মাহমুদ হাসান খান বলেন, “টিসিসি ও ওয়ার্কিং কমিটির দীর্ঘ আলোচনার পর ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে শ্রমিকসংখ্যা নির্ধারণে একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রথম ধাপে ৫০ থেকে ৫০০ শ্রমিকের কারখানায় ন্যূনতম ৫০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ রাখা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় একতরফাভাবে সেটি পরিবর্তন করে ২০-৩০০ শ্রমিক করা হয়েছে এবং ধাপ করা হয়েছে পাঁচটি।”

বিজিএমইএ সভাপতির মতে, এই সিদ্ধান্ত বাস্তবতা বিবর্জিত ও অযৌক্তিক। তিনি বলেন, “মাত্র ২০ জন শ্রমিক দিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করা হলে তাতে এমন ব্যক্তিরা যুক্ত হতে পারেন, যারা কারখানার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নন। এতে শ্রমিকদের মধ্যে অন্তঃদ্বন্দ্ব, শিল্পে অস্থিতিশীলতা এবং উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমবে ও উদ্যোক্তারা নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনায় নিরুৎসাহিত হবেন।”

/জিএম/এপিএইচ/
বিষয়:
বিজিএমইএপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বডি ওর্ন ক্যামেরা কেনার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার
আমরা অতীত থেকে মুক্ত হতে চাই: প্রধান উপদেষ্টা
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রধান উপদেষ্টাকে হস্তান্তর
সর্বশেষ খবর
সেনাপ্রধানের সঙ্গে পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ
সেনাপ্রধানের সঙ্গে পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎ
জুলাই আন্দোলন দমনে অন্যায়ের আশ্রয় নেয়নি আ. লীগ: আইনজীবী মনসুরুল হক
জুলাই আন্দোলন দমনে অন্যায়ের আশ্রয় নেয়নি আ. লীগ: আইনজীবী মনসুরুল হক
নিজেই শিকল লাগিয়ে অপহরণের নাটক সাজান খতিব মোহেববুল্লাহ: পুলিশ
নিজেই শিকল লাগিয়ে অপহরণের নাটক সাজান খতিব মোহেববুল্লাহ: পুলিশ
নরসিংদীতে স্বামীর আগুনে পুড়ে স্ত্রী-ছেলের মৃত্যু
নরসিংদীতে স্বামীর আগুনে পুড়ে স্ত্রী-ছেলের মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
দেশের বাজারে আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংকের এমডিকে অপসারণ
আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংকের এমডিকে অপসারণ
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media