অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে না পারা করদাতাদের আবেদন করার সময়সীমা বাড়িয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানের সই করা এক বিশেষ আদেশে জানানো হয়, ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন বা প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে যেসব স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন না, তারা আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করতে পারবেন।
আদেশে বলা হয়েছে, করদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত কর কমিশনার বা যুগ্ম কর কমিশনার অনুমোদন দিলে তিনি কাগজপত্রে (পেপার রিটার্ন) আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।
এর আগে এই আবেদনের সময়সীমা ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল।
এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, চলতি কর বছরে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারিত হলেও কিছু করদাতা এখনও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতায় ভুগছেন। তাদের সুবিধার্থেই সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।