সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৮ কার্তিক ১৪৩২
টানা তিন মাস কমলো রফতানি আয়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৪৫আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৪৫
রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই–অক্টোবর) বাংলাদেশের পণ্য রফতানি সামান্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও ধারাবাহিকভাবে তিন মাস রফতানি কমেছে। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি থাকলেও আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে রফতানি আয় কমেছে।

ইপিবির তথ্য বলছে, ২০২৫ সালের অক্টোবরে রফতানি আয় দাঁড়িয়েছে ৩.৬৩ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের (৪.১৩ বিলিয়ন ডলার) তুলনায় ৭.৪৩ শতাংশ কম। আগের দুই মাসের মতো অক্টোবরে এই হ্রাস প্রবণতা অব্যাহত থাকে।

তবে সামগ্রিক হিসাবে জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চার মাসে রফতানি আয় আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ মোট ১৬.১৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রফতানি করেছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের ১৫.৭৯ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ২.২২ শতাংশ বেশি।

রফতানির এই ওঠানামা নিয়ে ব্যবসায়ীরা বলছেন, বৈশ্বিক বাজারে ক্রেতাদের সতর্ক অবস্থান, অর্ডার কমে যাওয়া এবং উৎপাদন ব্যয়ের চাপ রফতানি আয়ে প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক, চামড়া ও হোম টেক্সটাইল খাতে অর্ডার হ্রাসের প্রবণতা স্পষ্ট।

 

রফতানি
'নির্বাচিত সরকার ছাড়া ব্যবসার পরিবেশের উন্নতি সম্ভব নয়'
খই খই মারমা ও হৃদয় চ্যাম্পিয়ন
সেপ্টেম্বরে বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি নেমে ৬.২৯ শতাংশ
শতাধিক বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে ইতালি, ৩ বছর যেতে পারবেন না ইউরোপে 
হাসনাত-সারজিস-আখতার-নাসীরুদ্দীন-মাসউদের আসনে বিএনপির প্রার্থী যারা
২৩৭ আসনে এমপি প্রার্থীদের তালিকা দিলো বিএনপি
মনোনয়ন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, আজ ঘোষণা?
পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে উপকার বেশি, নাকি ক্ষতি?
রাজনৈতিক দলের হাতে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলো অন্তর্বর্তী সরকার
