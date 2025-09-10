তিন বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে কিছু এলাকায় লোডশেডিং

তিন বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি করে ইউনিট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেশের কিছু এলাকায় লোডশেডিং হচ্ছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশের তথ্য অনুযায়ী, রাত ৯টায় বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ১৬,২৫০ মেগাওয়াট, এর বিপরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ১৮,৮৫৩ মেগাওয়াট। সে হিসেবে লোডশেডিং ছিল ১,৩৩৪ মেগাওয়াট। তবে পিক আওয়ারের পরে লোডশেডিং ছিল না বলে জানিয়েছে পিডিবি।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, যান্ত্রিক ক্রুটির কারণে বাগেরহাটের রামপালে অবস্থিত ১,৩২০ মেগাওয়াট সক্ষমতার একটি ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। ভারতের আদানি পাওয়ারের ঝাড়খণ্ডের বিদ্যুৎকেন্দ্রর একটি ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া বিবিয়ানার একটি গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যান্ত্রিক ক্রুটির কারণে উৎপাদন বন্ধ আছে। এ হিসেবে ১,৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি তৈরি হয়েছে।
তবে পিডিবি জানায়, বিকল্প উপায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সন্ধ্যার পিক আওয়ারের পরে আর লোডশেডিং ছিল না বলে তারা দাবি করছে।