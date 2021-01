টলিউডের ‘ডিকশনারি’ নিয়ে হাজির মোশাররফ করিম

অবশেষে টলিউডের ‘ডিকশনারি’ নিয়ে সামনে এলেন বাংলাদেশের অভিনেতা মোশাররফ করিম।

২৭ জানুয়ারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অবমুক্ত হয়েছে এর ট্রেলার।

ছবিটি নিয়ে দুই বাংলাতেই আলোচনায় আছেন এই ঢাকাই অভিনেতা। এতে তার অভিনয় দেখতে মুখিয়ে আছেন দুই দেশের ভক্তরাই।

সেটাও দেখা হয়েছে এবার। ২ মিনিট ২০ সেকেন্ডের এ ট্রেলারে বেশ কয়েকবার হাজির হয়েছেন মোশাররফ। দেখিয়েছেন তার অভিনয় ঝলক।

‘ডিকশনারি’ পরিচালনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকার ও পর্যটনমন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এতে আরও কাজ করেছেন আবির চ্যাটার্জি, পৌলমি বসু, নুসরাত জাহানসহ অনেকে।

ট্রেলারটিতে দুই পরিবারের স্বামীর গল্প উঠে এসেছে। একটিতে আছেন মোশাররফ করিম ও অপরটিতে আবির চ্যাটার্জি।

মোশাররফ এক নব্য ব্যবসায়ীর চরিত্রে, যার শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি নয়। তবে ছেলেকে সে ভালোভাবে পড়াশোনা শেখাচ্ছেন। অন্য গল্পে থাকছেন আবির ও নুসরাত জাহান।

১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মুক্তি পাচ্ছে ‘ডিকশনারি’।

কলকাতার আনন্দবাজারে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এর অভিনেত্রী নুসরাত জাহান বলেন, ‘১২ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা হলে মুক্তি পাচ্ছে এটি। হলে মুক্তি পেলেই ভালো লাগে। তার ওপর ১০০ শতাংশ আসন যদি ভর্তি হয়ে যায়, তারচেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?’

বুদ্ধদেব গুহর দু’টি ছোট গল্প ‘বাবা হওয়া’ ও ‘স্বামী হওয়া’ অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে ‘ডিকশনারি’। এর চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন উজ্জ্বল চ্যাটার্জি।

গেলো বছর ৭ মার্চ কলকাতায় ছবির কাজ শুরু করেছিলেন মোশাররফ করিম। লকডাউন পরিস্থিতির মাঝেও শুটিং শেষ করে ১৬ মার্চ ঢাকায় ফেরেন তিনি।

Here goes the official trailer of Dictionary...

Releasing 12th Feb'2021...

.

.

.@basu_bratya l @itsmeabir | @nusratchirps l @actor_mosharraf | Madhurima Basak | Arna Mukhopadhyay | Poulami Basu | @HasanFirdausul pic.twitter.com/7uSgfaMPJg