‘ত্যাগ চাই, মর্সিয়া-ক্রন্দন চাহি না’

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস অনেকটা সাহিত্যের মতো। এতে রয়েছে মহাকাব্যের বিশালতা, উপন্যাসের গল্পময়তা, রূপকথার অবিশ্বাস্যতা, ছোটগল্পের অনিশ্চয়তা, প্রবন্ধের যুক্তিময়তা, নাটকের দ্বন্দ্ব এবং কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততা। সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে, যে মানুষটি জাতির এক চরম ক্রান্তিলগ্নে ত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, জীবনের সর্বস্ব বাজি রেখে দেশ ও মাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই মানুষটিকেই কিনা স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। এ ধরনের ঘটনা থেকেই কি তবে এই আপ্তবাক্য এসেছিলো যে, Revolutions devour its own children? বিপ্লব-সংগ্রাম কি নিজ সন্তানদেরই খেয়ে ফেলে? ফরাসি বিপ্লবের পর সেকারণেই কি ত্রাসের রাজত্ব (Reign of Terror) এসেছিলো?

বাংলাদেশেও মুজিব হত্যার পর এক ভয়ঙ্কর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিলো।

মুজিব হত্যাকাণ্ড বাংলার ইতিহাসের সবচাইতে বড়ো বিয়োগান্তক ঘটনা। এই ঘটনায় কেবল ব্যক্তি মুজিবকেই হত্যা করা হয় না। খুনিরা তাণ্ডব চালিয়ে তাঁর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যকে হত্যা করে: মুজিব, তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, তাঁদের তিন ছেলে– শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, দুই নববিবাহিত পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল, মুজিবের ভাই শেখ নাসের, ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি ও তার গর্ভবতী স্ত্রী আরজু মনি, মুজিবের ভগ্নীপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত এবং আরও অনেককে। খুনিদের রোষানল থেকে নিষ্পাপ শিশু রাসেলও রেহাই পায়নি।

সিঁড়ির ওপর বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকেন জাতির পিতা—সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির নিথর দেহ পড়ে রয় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে নিজ বাসভূমে। ভাগ্যক্রমে, তাঁর দুই কন্যা– শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা ঘটনাস্থলে না থাকার কারণে বেঁচে যান। মানব ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী নেতা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নেহাত কম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আব্রাহাম লিঙ্কন, জন এফ কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রকে হত্যা করা হয়েছে, ভারতের মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছে, পাকিস্তানের বেনজির ভূট্টোকে হত্যা করা হয়েছে, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বাকে হত্যা করা হয়েছে, সৌদি বাদশা ফয়সলকে হত্যা করা হয়েছে, রাশিয়ার শেষ জার সম্রাট নিকোলাস দ্য সেকেন্ডকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে—কিন্তু হত্যাযজ্ঞের মাত্রা, ধরন, ভয়াবহতা, পরিণতি প্রভৃতি বিচারে কোনও হত্যাকাণ্ডই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মতো বিয়োগান্তক নয়।

মুজিবের মৃত্যুর ট্র্যাজেডি বহুগুণ বেড়ে যায় যখন আমরা ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫ নিজ গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর দাফনের হৃদয়বিদারক ঘটনা জানতে পারি। যদিও ১৫ আগস্ট নিহত সকল মৃতদেহ দাফনের জন্য বনানী কবরস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, মুজিবের মরদেহ দাফনের জন্যে পাঠানো হয়েছিল তাঁর গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায়। রাজধানী শহর থেকে অনেক দূরে; কারণ, খুনিচক্র চায়নি এই মহান মানুষটির কবরস্থান ভবিষ্যতে তীর্থস্থানে পরিণত হোক। জনৈক মেজর হায়দার আলীকে ডিজিএফআই আদেশ দিয়েছিল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মুজিবের দাফনের দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্যে, কারণ রাতের অন্ধকার নামার পর হেলিকপ্টার ওড়ানো বিপজ্জনক হবে।

বঙ্গবন্ধুর দাফন অনুষ্ঠান বন্দুকের নলের মুখে সংক্ষিপ্ততম সময়ে নিষ্পন্ন হয়। লাশের গোসলের জন্য নলকূপ থেকে জল আনতে পার্শ্ববর্তী একটি গোয়ালঘর থেকে একটি বালতি এনে ব্যবহার করা হয়েছিল। গোসলের জন্য ব্যবহৃত সাবানটি ছিল এক টুকরো সস্তা ৫৭০ লন্ড্রি সাবান। কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহার করার মতো পরিষ্কার সাদা কাপড় ছিল না। এমতাবস্থায় স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা পরামর্শ দেন মুজিবের নিজের প্রতিষ্ঠিত নিকটবর্তী রেডক্রস হাসপাতালে দান করা কিছু শাড়ি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। দাফনকর্ম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিযুক্ত মেজর কীভাবে এই পরামর্শের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন তা এসএ করিমের শেখ মুজিব: ট্রায়াম্ফ অ্যান্ড ট্র্যাজেডি বইতে মর্মস্পর্শীভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: ‘আমাদের কোনও আপত্তি নেই। আপনি যা খুশি আনতে পারেন। কিন্তু আপনাকে এই ঘোড়ার ডিমের দাফন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।’ মেজর সামরিক ইংরেজিতে উত্তর দিলেন যার প্রতিটি বাক্য ছিল বিরক্তি আর বক্রোক্তিতে ভরা। মি. করিমের বিবরণ মতে, ‘হাসপাতাল থেকে আনা হয় তিনটি শাড়ি। তাদের লাল পাড় রেজার ব্লেড দিয়ে ছেঁটে একটি অস্থায়ী সাদা কাফন তৈরি করা হয়। টুকরোগুলো ভালোভাবে একসাথে সেলাই করার সময়ও ছিল না। অতি তাড়াহুড়ো করে জানাজা সম্পন্ন হয়, যাতে প্রায় ২৫ জন অংশ নেন। এরপর মুজিবের লাশ তাঁর পিতার কবরের পাশে নামানো হয়। মেজর এবং তার সামরিক এসকর্ট সন্ধ্যার আগেই উড়াল দেন যাতে করে রাত নামার আগে নিরাপদে ঢাকায় পৌঁছাতে পারেন। এভাবেই সমাপ্ত হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবন’ (প্রাগুক্ত)।

মুজিব হত্যাকাণ্ড মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডিগুলোর অন্যতম। ১৫ আগস্টের এই প্রাক-ভোর হত্যাকাণ্ডকে আমরা ‘আগস্ট ট্র্যাজেডি’ হিসেবে বিবেচনা করি। এই শোক এতই গভীর ও মর্মস্পর্শী যে এর নিষ্ঠুর অভিঘাত স্বাধীনতা ও বিজয় সম্পর্কিত আমাদের সুউচ্চ ধারণাগুলোকে ম্লান করে দেয়।

আমরা অনুভব করি: সে-দেশের স্বাধীনতার মূল্য কী, যে-দেশ তার প্রতিষ্ঠাতা পিতাকে এত নির্মমভাবে হত্যা করতে দেখেছে? এই শোক এতই প্রভাবক যে পুরো জাতিকে পিতৃহীন- অভিভাবকহীন মনে হয়। মুজিব হত্যাকাণ্ড ছিল সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের জন্যে এক অসামান্য অপূরণীয় ক্ষতি। প্রকৃতপক্ষে, মুজিব হত্যার পর দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছিল; সামরিক বুটের নিচে গণতন্ত্রকে পদদলিত করা হয়েছিল; স্বার্থান্বেষী মহলের উপযোগী করে সংবিধান ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল; এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মূল্যবোধকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়। পাশাপাশি প্রশ্রয় পায় নয়া স্বৈরাচার, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ এবং অন্যান্য স্বাধীনতাবিরোধী সামাজিক উপাদান। সুতরাং, আগস্ট ট্র্যাজেডি একদিকে যেমন জাতির স্থপতিকে হারানোর ট্র্যাজেডি, অন্যদিকে তেমনি আমাদের জাতীয় আদর্শকে হারানোর ট্র্যাজেডি। মুজিব হত্যা এবং তারপর জাতীয় চার নেতাকে কারাগারে হত্যার পর দেশের স্বাধীনতার পক্ষের অবস্থান অন্ধকার গলিতে ঘুরপাক খেতে থাকে।

এই অচলাবস্থায় মুজিব হত্যাকাণ্ডের সুবিধাভোগীদের সাথে জোট করে স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষমতা দখল করে ২০০১ সালে। শুধু তাই নয়, তারা ইসলামি জঙ্গিদের দ্বারা দেশ দখলের পথ প্রস্তুত করেছিল। আর এটাই ছিল সেদিনের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়। ধর্মনিরপেক্ষতার দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান সত্যিই দুশ্চিন্তার বিষয়। ২০০১ সালের রমনা বটমূলে বোমা হামলা, বিচারকদের (সোহেল আহমেদ ও জগন্নাথ পান্ডে) হত্যাকাণ্ড, ২০০৫ সালে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ এবং ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগার, প্রগতিশীল মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ঘটনা বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ বাতাবরণে ইসলামি জঙ্গিদের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ যুক্ত করেছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে রয়েছে স্বাধীনচেতা ব্লগার, প্রগতিশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মযাজক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, সুফি পীর ও বাউলের ভক্ত এবং ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা। সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চাকে উৎসাহিত করার এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং মুজিবের প্রকৃত আদর্শের পুনরুত্থানের মাধ্যমে সমাজে জঙ্গিবাদের করাল গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

জুলিয়াস সিজার যেমন ছিলেন রোমানদের কাছে, শেখ মুজিবও তেমনি ছিলেন বাঙালিদের কাছে। দুজনকেই ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যা করেছে। সিজারের ষড়যন্ত্রকারীরা অবশেষে ফিলিপির যুদ্ধে (৪২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পরাজিত হয় এবং আত্মহত্যা করে। মুজিবের খুনি ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, অনেকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে এবং কয়েকজন পলাতক ফাঁসির অপেক্ষায় রয়েছেন। মুজিবকে শারীরিকভাবে হত্যা করা হয়েছে; কিন্তু তাঁর চেতনা অবিনশ্বর। একটি অসাম্প্রদায়িক সুশীল সমাজ, সুখি- সমৃদ্ধ সোনার বাংলার যে স্বপ্ন তিনি অহর্নিশি দেখতেন, তা ভেস্তে যাওয়ার নয়। মৃত মুজিব জীবিত মুজিবের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সেই মুজিবের চেতনা দিকে দিকে সঞ্চারিত করতে আগস্টের দুর্বহ শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে, বিদ্রোহী কবির বানী-মন্ত্রে: ‘ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা’।

লেখক: প্রাক্তন উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।