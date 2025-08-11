নীলফামারীতে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

নীলফামারী জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা মঞ্জুর আহমেদ ডনকে (৪৮) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জেলা জজ আদালতে জামিন নিতে এসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন তিনি।
তিনি ডোমার উপজেলার বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের মৃত শওকত আলীর ছেলে। ডন বোড়াগাড়ি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।
সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে জজ আদালতে হাজির হয়ে একটি মামলায় জামিনের আবেদন করলে আদালত শুনানি শেষে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পরে আদালত প্রাঙ্গণ থেকেই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার শাহরিন ইসলাম চৌধুরী তুহিনের বাবা অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের নির্বাচনি গাড়িবহরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন মঞ্জুর আহমেদ ডন।
ডোমার থানার ওসি আরিফুল ইসলাম জানান, আজ আদালতে জামিন নিতে গেলে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে মঞ্জুর আহমেদ ডনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরে আদালত প্রাঙ্গণ থেকেই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই মামলার পর তিনি দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন।