চাকা খুলে যাওয়া অটোরিকশায় ট্রাকের ধাক্কা, নিহত ৩

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাযাত্রী শিশুসহ তিন জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন শিশুটির মা-বাবা, চালকসহ সাত জন যাত্রী। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের খলসি এলাকার মৌসুমি ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন– বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার ময়দারহাটা ইউনিয়নের দাড়িদহ গ্রামের মোকছেদ মিয়ার ১৯ দিন বয়সী ছেলে রাফি; গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাখাহার ইউনিয়নের পিয়ারাপুর গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে জাহিদুল ইসলাম (৫৫) এবং রাজাহার ইউনিয়নের চাপড়াপাড়া গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে নুরুন্নবী সরকার (৫০)। পেশায় মুহুরি নুরুন্নবীকে দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। পরে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যান স্বজনরা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিশুসহ ১০ জন যাত্রী নিয়ে অটোরিকশাটি গোবিন্দগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ করে পেছনের বাঁ দিকের চাকা খুলে গেলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। তখন পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি ভেঙেচুরে যায় এবং ঘটনাস্থলেই শিশু রাফি ও জাহিদুল ইসলাম মারা যান।
গুরুতর আহতরা হলেন– অটোরিকশা চালক সজীব মিয়া, রুপালি বেগম ও জাকিয়া বেগম। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।
দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, ‘হঠাৎ করে অটোরিকশার চাকা খুলে যাওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে দুই জন মারা যান, পরে নুরুন্নবী নামে আরও একজনের মৃত্যুর খবর পাই। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তবে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।’