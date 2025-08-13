X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জয়পুরহাট সীমান্ত দিয়ে পাঁচ জনকে বিএসএফের পুশইন

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৩আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৪
সীমান্ত এলাকা (ফাইল ছবি)

জয়পুরহাটের কয়া সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাঁচ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

জয়পুরহাট ২০ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফুর দৌলা জানান, মঙ্গলবার রাতে কয়া সীমান্তের ৩৫০ গজ অভ্যন্তরে বৃষ্টিভেজা অবস্থায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে বুধবার সকাল ১১টায় বিজিবি ও বিএসএফের সমঝোতায় তাদের আটক করা হয়। পরে পাঁচবিবি থানাপুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

আটককৃতরা জিজ্ঞাসাবাদে জানান, তারা দীর্ঘদিন আগে ভারতে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিল। হঠাৎ বিএসএফ তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

তিনি আরও জানান, সকালে বিজিবির পক্ষ থেকে বিষয়টি থানা পুলিশকে জানানো হয়। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

/এমএএ/
বিষয়:
ভারত সীমান্ত
সম্পর্কিত
শেরপুর সীমান্ত দিয়ে ১০ জনকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ
পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১৬ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করছে বিএসএফ
সাতক্ষীরা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি যুবক আহত
সর্বশেষ খবর
খালেদা জিয়ার জন্মদিনে সারা দেশে প্রার্থনা ও মিলাদের আয়োজন করবে বিএনপি
খালেদা জিয়ার জন্মদিনে সারা দেশে প্রার্থনা ও মিলাদের আয়োজন করবে বিএনপি
মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে শিক্ষককে হত্যা
মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে শিক্ষককে হত্যা
টরন্টো ফিল্ম ফোরামে ঢাকার ‘নয়া মানুষ’
টরন্টো ফিল্ম ফোরামে ঢাকার ‘নয়া মানুষ’
ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের রাজনৈতিক তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধের দাবি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের
ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের রাজনৈতিক তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধের দাবি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media