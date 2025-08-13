X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে শিক্ষককে হত্যা

সিলেট প্রতিনিধি
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৪আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৪
সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর পাশ থেকে মাওলানা জুবায়ের আহমদ (৪৫) নামে এক মাদ্রাসাশিক্ষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয় বলে জানা গেছে।

জুবায়ের আখালিয়া বড়গাল এলাকার মৃত মদরছিল আলীর ছেলে এবং স্থানীয় ডা. তানজিনা আহমদ দাখিল মাদ্রাসার সুপার।

নিহতের ভাগনে হেলাল উদ্দিন জানান, মাওলানা জুবায়ের আহমদ প্রতিদিনের মতো মাদ্রাসায় যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে একই এলাকার প্রতিবেশী ও আত্মীয় নয়ন আহমেদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে নয়ন অতর্কিতভাবে ছুরি দিয়ে হামলা চালালে তিনি গুরুতর আহত হন। এরপর সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সিলেট মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার সাইফুল ইসলাম জানান, পারিবারিক কলহের জেরে এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবুও পুলিশ সার্বিক বিষয় তদন্ত করছে।

আসামিকে গ্রেফতারে অভিযান চালানো হচ্ছে বলেও জানায় পুলিশ।

