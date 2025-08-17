আনোয়ারায় চলন্ত সিএনজি অটোরিকশায় আগুন

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় একটি সিএনজিচালিত চলন্ত অটোরিকশায় আগুন ধরে গেছে। এ সময় দ্রুত সরে পড়ে রক্ষা পান চালক ও যাত্রীরা। এ ঘটনায় অটোরিকশাটি পুড়ে গেছে। সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে এই আগুনের সূত্রপাত বলে মনে করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
রবিবার (১৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী মোহাম্মদ আসিফুল হক বলেন, ‘যাত্রীবাহী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা উপজেলা ভূমি অফিসের সামনে এলে হঠাৎ গ্যাস লিকেজের শব্দ শুনতে পাই। এরপর চলন্ত অবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদের সামনে গেলেই আগুন ধরে যায়। এ সময় অটোরিকশা থেকে দ্রুত চালকসহ যাত্রীরা নেমে যান। এর মধ্যেই আগুন ধরে যায়। পরে আনোয়ারা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।’
ক্ষতিগ্রস্ত সিএনজিচালক শফি আলম (৪৫) কর্ণফুলী উপজেলার চর পাথরঘাটা ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি বলেন, ‘মজ্জারট্যাক থেকে ২ জন যাত্রী নিয়ে পরৈকোড়ার সত্তারহাট বাজারে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ভূমি অফিসের সামনে আসলে গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন ধরে যায়। আমি এবং যাত্রীরা দৌড়ে রক্ষা পাই।’
ঘটনাস্থলে যাওয়া আনোয়ারা ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা আরিফুজ্জামান শেখ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সিএনজিতে গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে ইঞ্জিন হিট হয়ে আগুনের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই।’
এতে ২০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি এবং ৩ লাখ টাকার যন্ত্রাংশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্তা।