রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
পাঁচ মাস পর ভোমরা বন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি, একদিনেই এলো ১৮৫ টন

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৫আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৫
ভোমরা স্থলবন্দরে আমদানি করা পেঁয়াজভর্তি ট্রাক

প্রায় পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পর অবশেষে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে আবারও ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। রবিবার দুপুর থেকে ভারতীয় ট্রাকবোঝাই পেঁয়াজ বন্দর দিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে। এতে বাজারে পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমবে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।

বন্দর সূত্রে জানা যায়, প্রথমদিন বিকালে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান অয়ন ট্রেডার্স ভারতের সুরধারা কমার্শিয়াল কোম্পানি থেকে দুই ট্রাক ভর্তি ৫০ টন পেঁয়াজ আমদানি করে। এ সময় বন্দরের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে মোশাররফ ট্রেডার্স। এরপর সন্ধ্যায় আরও পাঁচটি ট্রাকে পেঁয়াজ আসে। মোট ১৮৫ টন পেঁয়াজ রবিবার একদিনেই ভোমরা বন্দর দিয়ে দেশে প্রবেশ করেছে।

চলতি বছরের ২৭ মার্চ এ বন্দর দিয়ে সর্বশেষ পেঁয়াজ আমদানি হয়েছিল। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আবারও চালান শুরু হওয়ায় আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে ভারতের ঘোজাডাঙা বন্দরে আরও নয় ট্রাক পেঁয়াজ প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

আমদানিকারক ভোমরা ইউপি চেয়ারম্যান ইসরাইল গাজী বলেন, ‘পেঁয়াজের পাশাপাশি প্রায় ২০০ মেট্রিক টন চালও ঘোজাডাঙা বন্দরে আটকে আছে। যেকোনও সময় তা ভোমরা বন্দর দিয়ে আমদানি শুরু হতে পারে।’

ভোমরা স্থলবন্দরের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মো. শওকত হোসেন বলেন, ‘প্রায় পাঁচ মাস পর আজ আবারও বন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। এতে বন্দর কার্যক্রমও আরও সচল হবে।’

এদিকে, সাতক্ষীরাসহ দেশের বিভিন্ন পাইকারি বাজারে আমদানির খবরে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি কিছুটা কমে গেছে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রতি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
জাহাজের ক্রুদের অচেতন করে কোটি টাকার চিনি লুটের চেষ্টা, গ্রেফতার ৮
বিতর্কিত গোল বাতিলে হার এড়ালো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চেলসি
চট্টগ্রাম বন্দরে একই দিনে আইসিডিগামী কনটেইনার সরানোর নির্দেশ
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
কফি ও কাজুবাদাম প্রকল্পের ক‌য়েক কোটি টাকা পি‌ডির পকে‌টে
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
