পাঁচ মাস পর ভোমরা বন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি, একদিনেই এলো ১৮৫ টন

প্রায় পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পর অবশেষে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে আবারও ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। রবিবার দুপুর থেকে ভারতীয় ট্রাকবোঝাই পেঁয়াজ বন্দর দিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে। এতে বাজারে পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমবে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।
বন্দর সূত্রে জানা যায়, প্রথমদিন বিকালে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান অয়ন ট্রেডার্স ভারতের সুরধারা কমার্শিয়াল কোম্পানি থেকে দুই ট্রাক ভর্তি ৫০ টন পেঁয়াজ আমদানি করে। এ সময় বন্দরের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে মোশাররফ ট্রেডার্স। এরপর সন্ধ্যায় আরও পাঁচটি ট্রাকে পেঁয়াজ আসে। মোট ১৮৫ টন পেঁয়াজ রবিবার একদিনেই ভোমরা বন্দর দিয়ে দেশে প্রবেশ করেছে।
চলতি বছরের ২৭ মার্চ এ বন্দর দিয়ে সর্বশেষ পেঁয়াজ আমদানি হয়েছিল। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আবারও চালান শুরু হওয়ায় আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে ভারতের ঘোজাডাঙা বন্দরে আরও নয় ট্রাক পেঁয়াজ প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে।
আমদানিকারক ভোমরা ইউপি চেয়ারম্যান ইসরাইল গাজী বলেন, ‘পেঁয়াজের পাশাপাশি প্রায় ২০০ মেট্রিক টন চালও ঘোজাডাঙা বন্দরে আটকে আছে। যেকোনও সময় তা ভোমরা বন্দর দিয়ে আমদানি শুরু হতে পারে।’
ভোমরা স্থলবন্দরের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মো. শওকত হোসেন বলেন, ‘প্রায় পাঁচ মাস পর আজ আবারও বন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। এতে বন্দর কার্যক্রমও আরও সচল হবে।’
এদিকে, সাতক্ষীরাসহ দেশের বিভিন্ন পাইকারি বাজারে আমদানির খবরে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি কিছুটা কমে গেছে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।