সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকাতের হামলায় গৃহকর্তা নিহত, ৪ গরু লুট

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৫আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৫
গরু ডাকাত দলের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মহর উদ্দিন (৭৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় ডাকাতরা তার বাড়ির খামার থেকে লুট করে চারটি গরু নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় তালেবপুর গ্রামে।

সোমবার সকালে সাভারে একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গৃহকর্তা মহর উদ্দিনের মৃত্যু হয়। এর আগে রবিবার দিবাগত রাতে তার বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

নিহত মহর উদ্দিন উপজেলার তালেবপুর ইউনিয়নের তালেবপুর গ্রামের মৃত শফি উদ্দিনের ছেলে।

সিংগাইর থানা-পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মাঝারি আকারের একটি ট্রাক নিয়ে ১০-১২ জনের একদল ডাকাত তালেবপুর গ্রামে মহর উদ্দিনের বাড়ি হানা দেয়। এরপর ডাকাত সদস্যরা বাড়ির গোয়ালঘর থেকে গরু লুট করার সময় মহর বাধা দেন। এ সময় ডাকাত সদস্যরা তাকে দেশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। এরপর ট্রাকযোগে চারটি গরু লুট করে নিয়ে যায়।

পরে গুরুতর আহত অবস্থায় মহর উদ্দিনকে উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে মহর উদ্দিনের মৃত্যু হয়। পরে স্বজনরা লাশ বাড়িতে নিয়ে আসেন।

এ বিষয়ে সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জে ও এম তৌফিক আজমের অফিসিয়াল মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলে তিনি ধরেননি।

তবে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (সিংগাইর সার্কেল) ফাহিম আসজাদ বলেন, ‘বাড়ি থেকে গরু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির মালিক দেখে ফেলেন। এ সময় হামলায় ওই ব্যক্তি আহত হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তির লাশের ময়নাতদন্ত করা হবে। এ ব্যাপারে নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ করা হলে মামলা নেওয়া হবে।’

বিষয়:
ডাকাতি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
