মিষ্টির দোকানকে এক লাখ টাকা জরিমানা

যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও সংরক্ষণের দায়ে আজিজ মিস্টান্ন ভান্ডার নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে বেনাপোল বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর যশোর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. সেলিমুজ্জামান এ অভিযান পরিচালনা করেন।
এ সময় তিনি বলেন, ‘নিয়মিত বাজার তদারকির অংশ হিসেবে বেনাপোল বাজারের আজিজ মিষ্টান্ন ভান্ডারকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি, দই তৈরির অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৪৩ ধারায় এক লাখ টাকা জরিমানা করে তা আদায় করা হয়। এ ছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির অভিযোগে মেডিসিন হাউজ নামে একটি ফার্মেসিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।’
জনস্বার্থে বাজার তদারকি অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে বলে তিনি জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন– বেনাপোল পৌরসভার স্যানিটারি পরিদর্শক রাশেদা বেগম, বেনাপোল পোর্ট থানার এসআই মিলন হোসেন।