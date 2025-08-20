আবারও খোলা হলো কাপ্তাই হ্রদের বাঁধের জলকপাট

উজান থেকে নেমে আসা পানিতে কাপ্তাই হ্রদের পানির উচ্চতা বেড়েছে। পানি বিপদসীমায় পৌঁছানোয় আবারও খুলে দেওয়া হয়েছে হ্রদের বাঁধের ১৬টি জলকপাট। বুধবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কাপ্তাই কর্ণফুলি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান।
তিনি জানান, কাপ্তাই হ্রদের পানি ধারণক্ষমতা ১০৯ এমএসএল হলেও বুধবার রাতে তা ১০৮.৩৫ এমএসএল পৌঁছায়। বিপদসীমার কাছাকাছি হওয়ায় লেকের উজানে বন্যা নিয়ন্ত্রণে রাত ৮টার কিছু পরে ৬ ইঞ্চি করে আবারও কাপ্তাই স্পিলওয়ের ১৬টি জলকপাট খোলা হয়েছে। এতে প্রতি সেকেন্ডে ৯ হাজার কিউসেক পানি কাপ্তাই হ্রদ থেকে কর্ণফুলিতে নিষ্কাশন হবে।
তিনি আরও জানান, হ্রদের পানির লেভেল আরও বৃদ্ধি পেলে পানি ছাড়ার পরিমাণও বৃদ্ধি করা হবে। এ ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আরও ৩২ হাজার কিউসেক পানি নিষ্কাশন হচ্ছে কর্ণফুলি নদীতে।
উল্লেখ্য, এর আগে ৫ আগস্ট মধ্যরাতে বাঁধের ১৬টি জলকপাট ৬ ইঞ্চি করে খুলে দেওয়া হয়। হ্রদের পানি বাড়ার ফলে ধাপে ধাপে জলকপাট খুলে দেওয়া হয়েছিল। হ্রদের পানি বিপদসীমার নিটে নামায় ১২ আগস্ট সকালে জলকপাট বন্ধ করা হয়।