নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জে নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে ইছামতী নদীতে পড়ে নিখোঁজের প্রায় ২০ ঘণ্টা পর রিফাত সুজন (১৩) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।
শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে সিরাজদিখান উপজেলার তেঘুরিয়া শ্মশানঘাট এলাকার ইছামতী নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃত সুজন সিরাজদিখান উপজেলার রাজানগর গ্রামের মোহাম্মদ কাজল মিয়ার ছেলে।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে বন্ধুদের সঙ্গে ইছামতী নদীতে নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে ট্রলারে উঠতে গিয়ে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হয় শিশুটি। সংবাদ পেয়ে মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তাকে উদ্ধারে কাজ শুরু করে। দুই দফায় উদ্ধার কাজ শেষে নিখোঁজের প্রায় ২০ ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলের অদূরে মরদেহ উদ্ধার করে ডুবুরি দল।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, সংবাদ পেয়ে শুক্রবার ভোর থেকে ডুবুরি দল উদ্ধার কাজ শুরু করে। পরে দু দফা চেষ্টায় দুপুর ১টার দিকে ঘটনাস্থলের অদূর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।