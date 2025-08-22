X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
২২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৬আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৬
ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল মরদেহ উদ্ধার করেছে

মুন্সীগঞ্জে নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে ইছামতী নদীতে পড়ে নিখোঁজের প্রায় ২০ ঘণ্টা পর রিফাত সুজন (১৩) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে সিরাজদিখান উপজেলার তেঘুরিয়া শ্মশানঘাট এলাকার ইছামতী নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মৃত সুজন সিরাজদিখান উপজেলার রাজানগর গ্রামের মোহাম্মদ কাজল মিয়ার ছেলে।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে বন্ধুদের সঙ্গে ইছামতী নদীতে নৌকাবাইচ দেখতে গিয়ে ট্রলারে উঠতে গিয়ে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হয় শিশুটি। সংবাদ পেয়ে মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তাকে উদ্ধারে কাজ শুরু করে। দুই দফায় উদ্ধার কাজ শেষে নিখোঁজের প্রায় ২০ ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলের অদূরে মরদেহ উদ্ধার করে ডুবুরি দল।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, সংবাদ পেয়ে শুক্রবার ভোর থেকে ডুবুরি দল উদ্ধার কাজ শুরু করে। পরে দু দফা চেষ্টায় দুপুর ১টার দিকে ঘটনাস্থলের অদূর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

/এমএএ/
বিষয়:
নদীফায়ার সার্ভিসপানিতে ডুবে মৃত্যু
সম্পর্কিত
বাঁধ ভেঙে প্লাবন আতঙ্কে পাইকগাছার ১৩ গ্রামের ১৫ হাজার মানুষ
মহাখালী সাততলা বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে
পুকুর ঘাটে শামুক ধরতে গিয়ে দুই বোনের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
ইলিশ মাছ খেলে মিলবে এসব উপকার
ইলিশ মাছ খেলে মিলবে এসব উপকার
গাজায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে, প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের স্বীকারোক্তি
গাজায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে, প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের স্বীকারোক্তি
চাকা চুরির অভিযোগে বিমানের দুই কর্মী চাকরিচ্যুত
চাকা চুরির অভিযোগে বিমানের দুই কর্মী চাকরিচ্যুত
চীনের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার নিয়ে উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র
চীনের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার নিয়ে উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র
সর্বাধিক পঠিত
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
টুঙ্গিপাড়ায় সংবাদ সম্মেলন করে আ.লীগ নেতার পদত্যাগের ঘোষণা
টুঙ্গিপাড়ায় সংবাদ সম্মেলন করে আ.লীগ নেতার পদত্যাগের ঘোষণা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media