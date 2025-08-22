X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রিকুইজেশনের ফলে সুনামগঞ্জের হাউসবোট মালিকরা বিপাকে

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
২২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৬আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৬
হাউসবোট ভাড়া নিয়ে পর্যটকরা হাওরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান

সুনামগঞ্জের ‘হাওর কন্যা’ তাহিরপুরের মনোমুগ্ধকর পর্যটনকেন্দ্র টাঙ্গুয়ার হাওর। এখানে বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক পর্যটক ঘুরতে আসেন। ধান কাটা শেষে হাওরগুলো যখন পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন দল বেঁধে পর্যটকরা এখানে ঘুরে আসেন। ভ্রমণের জন্য রয়েছে অনেক এসি, ননএসি হাউসবোট। হাউসবোট ভাড়া নিয়ে পর্যটকরা ঘুরে বেড়ান। কিন্তু হঠাৎ করে সরকারি কাজে বিলাসবহুল হাউসবোট রিকুইজেশনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মালিকরা। অন্যদিকে পর্যটকদের কাছে ক্ষুণ্ন হচ্ছে হাউসবোটের সুনাম।

হাউসবোটের মালিকরা জানান, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর, নীলাদ্রি লেক, বারিক টিলা, যাদুকাটা নদী, লাকমাছড়াসহ বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে ঘুরতে আসা পর্যটকরা অনেক আগে থেকে বুকিং দিয়ে থাকেন বিলাসবহুল হাউসবোটগুলো। কিন্তু বোটগুলো সরকারি রিকুইজেশনের ফলে ব্যবসায়ীরা পর্যটকদের দেওয়া ব্যবসায়িক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন না। ফলে ঘুরতে আসা পর্যটকদের ট্যুর বাতিল করতে হয়। ফিরিয়ে দিতে হয় বুকিংমানি। পর্যটকরা নির্ধারিত সফর বাতিল করায় হয়রানিতে পড়েন। প্রতি বছর পর্যটন মৌসুমে হাউসবোট রিকুইজেশন করায় বোটের মালিকরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন।

গ্রিন হ্যাভেন নামে হাউসবোটের মালিক হাসান আল বান্না বলেন, ‘এসি হাউস বোটগুলো রিকুইজেশন করা হয়, ননএসি হাউসবোটগুলো রিকুইজেশন করা হয় না। কোনও ধরনের ঘোষণা ছাড়া রিকুইজেশনের ফলে নির্ধারিত পর্যটকদের ট্যুর বাতিল হয়ে যায়। এতে তারা হয়রানিতে পড়েন। পাশাপাশি হাউসবোটের সুনাম ও সেবা ক্ষুণ্ন হয়।

হাউসবোট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের সভাপতি আরাফাত হোসন আকন্দ বলেন, ‘সরকারি রিকুইজেশন নিয়ে কোনও সমস্যা হচ্ছে না। করোনা কালে কিছুটা সমস্য হয়েছিল। এখন সে সমস্যা নেই। কারণ রিকুইজেশনের গেস্টরা হাউসবোটের সমস্ত খরচ বহন করেন। এই রিকুইজেশন গাড়ি রিকুইজেশনের মতো নয়। শুধু জ্বালানি খরচ দিয়ে ছেড়ে দেয় না। গেস্টরা হাউস বোটের সব খরচ বহন করেন। আগে থেকে জানিয়ে বোট রিকুইজেশন করা হয়।’ 

সাধারণ সম্পাদক নাঈমুল হাসান বলেন, ‘প্রশাসনের রিকুইজেশনের ফলে আপাতত কোনও সমস্যা হয়নি। প্রশাসন রিকুইজেশন নিলে হাউসবোটের সব খরচ বহন করে। এতে মালিকের কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। তবে আগে থেকে জানিয়ে রিকুইজেশন করলে ভুল বোঝাবুঝি হতো না। হাউসবোটে ৬ জন মাঝিসহ ৮ জন লোক থাকেন পরিচালনার জন্য। হাউসবোট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের নিবন্ধন করা ২৩০টি বিলাসবহুল হাউসবোট রয়েছে।’

তিনি জানান, প্রতি বছর জুন মাস থেকে পর্যটকদের ট্রিপ শুরু হয়ে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চলে। সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার ছুটির দিন। এ সময় পর্যটকের চাপ বেশি থাকে। তাই শুক্র শনিবার বাদ দিয়ে রিকুইজেশন করলে সবার জন্য ভালো হতো।

/এমএএ/
বিষয়:
ভ্রমণপর্যটকহাওর
সম্পর্কিত
সাজেকে শৃঙ্খলা ফেরাতে ৭২ রিসোর্টকে লাইসেন্স দিলো জেলা পরিষদ
সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ, সৈকতে পর্যটকের ঢল
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
সর্বশেষ খবর
ইউক্রেনের ভূখণ্ড ছাড়ের প্রস্তাব পুতিনের ফাঁদ: ইইউ’র শীর্ষ কূটনীতিক
ইউক্রেনের ভূখণ্ড ছাড়ের প্রস্তাব পুতিনের ফাঁদ: ইইউ’র শীর্ষ কূটনীতিক
যে কারণে হকি কর্মকর্তার পদত্যাগ চাইছেন নাইম-মিমোরা
যে কারণে হকি কর্মকর্তার পদত্যাগ চাইছেন নাইম-মিমোরা
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
‘আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম, এবার প্রথম হবো’
‘আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম, এবার প্রথম হবো’
সর্বাধিক পঠিত
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক বিজিবি সদস্য
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media