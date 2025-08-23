X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে পাথর লুটপাটের ঘটনায় বিজিবির তদন্ত কমিটি

সিলেট প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৯আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৯
লুট হয়ে গেছে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রের পাথর

সিলেটের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে পাথর লুটপাটের ঘটনায় তদন্ত কমিটি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি)। এ ঘটনায় বিজিবির দায়িত্বে কোনও অবহেলা আছে কিনা খতিয়ে দেখতে সদর দফতরের উচ্চ পর্যায়ের এ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে লালাখাল এলাকা পরিদর্শন শেষে এ তথ্য জানিয়েছেন বিজিবি ১৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার।

এ সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, ‘সাদাপাথর লুটপাটে জড়িত মহল বিজিবি সম্পর্কে নানা ধরনের অপতথ্য প্রচার করছে। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় বিজিবি সার্বক্ষণিক টহল অব্যাহত রেখেছে। এ কারণেই বিজিবি ক্যাম্পের আওতাধীন সীমান্তের ৩০০ গজের মধ্যে এলাকাগুলো থেকে পাথর লুটপাট করতে পারেনি দুর্বৃত্তরা।’

তিনি আরও বলেন, ‘সাম্প্রতিক লুটপাটের পর বিজিবি সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে জনবল বৃদ্ধিসহ গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়েছে। একই সঙ্গে গত দুই মাসে পাথর চুরিতে ব্যবহৃত ৬ শতাধিক বারকি নৌকা জব্দসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।’

/এমএএ/
বিষয়:
বিজিবিপর্যটন
ডেঙ্গুতে একদিনে ৪ জনের মৃত্যু , রোগী ছাড়ালো ২৮ হাজার
নয়া দিগন্তের সাবেক সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন মারা গেছেন
জামিন নামঞ্জুর, মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির কারাগারে
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য: উপাচার্য
অ্যাডহক কমিটি দিয়েই চলছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার, ঘটনাস্থলে পরিবার
বরখাস্ত হয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান
সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের লাশ উদ্ধারের পর মৃত্যু রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর খবরে ফেসবুকজুড়ে শোকের ছায়া
