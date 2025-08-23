সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে পাথর লুটপাটের ঘটনায় বিজিবির তদন্ত কমিটি

সিলেটের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে পাথর লুটপাটের ঘটনায় তদন্ত কমিটি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি)। এ ঘটনায় বিজিবির দায়িত্বে কোনও অবহেলা আছে কিনা খতিয়ে দেখতে সদর দফতরের উচ্চ পর্যায়ের এ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে লালাখাল এলাকা পরিদর্শন শেষে এ তথ্য জানিয়েছেন বিজিবি ১৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার।
এ সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, ‘সাদাপাথর লুটপাটে জড়িত মহল বিজিবি সম্পর্কে নানা ধরনের অপতথ্য প্রচার করছে। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় বিজিবি সার্বক্ষণিক টহল অব্যাহত রেখেছে। এ কারণেই বিজিবি ক্যাম্পের আওতাধীন সীমান্তের ৩০০ গজের মধ্যে এলাকাগুলো থেকে পাথর লুটপাট করতে পারেনি দুর্বৃত্তরা।’
তিনি আরও বলেন, ‘সাম্প্রতিক লুটপাটের পর বিজিবি সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে জনবল বৃদ্ধিসহ গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়েছে। একই সঙ্গে গত দুই মাসে পাথর চুরিতে ব্যবহৃত ৬ শতাধিক বারকি নৌকা জব্দসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।’