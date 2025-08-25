X
রাকসু নির্বাচন: দুই দিনে মনোনয়নপত্র তুলেছেন ৬৭ শিক্ষার্থী

রাবি প্রতিনিধি
২৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:১০আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:১০
রাকসু ভবন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল ছাত্র সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের দ্বিতীয় দিনে মোট ৬৭ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। সোমবার (২৫ আগস্ট) দ্বিতীয় দিনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শেষ হওয়ার পর এসব তথ্য জানান প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা ও হল প্রাধ্যক্ষরা।

দ্বিতীয় দিনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারী ৬৭ জনের মধ্যে রাকসু নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন পদে ৯ জন, সিনেটের ছাত্র প্রতিনিধি পদে একজন এবং ১৭টি হলের হল ছাত্র সংসদে ৫৭ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে, চারটি হলে দ্বিতীয় দিনেও কেউ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি।

দ্বিতীয় দিনে রাকসুর বিভিন্ন পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীরা হলেন– সহসভাপতি (ভিপি) পদে অ্যারাবিক বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুন নুর ও সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষার্থী জুয়েল রানা, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পদে মো. মাহবুব আলম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আবু জোহায়েম সরকার, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে নুসরাত জাহান অহনা। নির্বাহী সদস্য পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন রাহুল আগরওয়ালা প্রভাত, আব্দুল্লাহ আল মুয়াজ, জুয়েল রানা ও সজীব হোসেন।

সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি পদে ডা. মো. জাকির হোসেন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। হলগুলোর মধ্যে শের-ই-বাংলা হলে ৮ জন, নবাব আব্দুল লতিফ হলে ১১ জন, সৈয়দ আমির আলী হলে ৮ জন, শামসুজ্জাহা হলে ৯ জন, শহীদ হবিবুর রহমান হলে ১ জন, মতিহার হলে ১ জন, মাদার বখস্ হলে ৯ জন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে ১ জন, তাপসী রাবেয়া হলে ১ জন, খালেদা জিয়া হলে ১ জন, শহীদ জিয়াউর রহমান হলে ১ জন, বিজয় ২৪ হলে ২ জন এবং রহমতুন্নেসা হলে ৪ জন।

প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিনেও চারটি হল থেকে কোনও শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি। এই হলগুলো হলো– মন্নুজান হল, জুলাই ৩৬ হল, শাহ মাখদুম হল ও রোকেয়া হল।

সার্বিক বিষয়ে রাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন, ‘সর্বশেষ পুনর্বিন্যস্ত তফসিল অনুযায়ী মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র বিতরণের শেষ দিন। মঙ্গলবারে মনোনয়নপত্র বিতরণের পরিমাণ বাড়তে পারে। এ ছাড়া, মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় বাড়ানো হবে কিনা বা তফসিল পুনর্বিন্যস্ত করা হবে কিনা সে বিষয়েও মঙ্গলবারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।’

বিষয়:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন
