পরিবারের সবাই মাদক কারবারি। প্রশাসন-পুলিশের অভিযান ও গ্রেফতার এড়াতে বাড়ির চতুর্দিকে সিসি ক্যামেরায় চলতো নজরদারি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। সব ‘নিরাপত্তা বেষ্টনী’ ব্যর্থ করে টাস্কফোর্সের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে মাদক, ধরা পড়েছে দুই মাদক কারবারি। সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকালে কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার খাটিয়ামারী এলাকায় এই অভিযান চালায় মাদক বিরোধী টাস্কফোর্স।
রৌমারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) উজ্জ্বল কুমার হালদার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
টাস্কফোর্স সূত্র জানায়, সোমবার বিকালে ইউএনও উজ্জ্বল কুমার হালদারের নেতৃত্বে রৌমারী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার, রৌমারী থানা পুলিশ এবং বিজিবি সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের একটি দল খাটিয়ামারি গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী জাহের আলী ওরফে ফকির চাঁনের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩৩০টি ইয়াবাসহ ফকির চাঁনের স্ত্রী মফিতা বেগম এবং আরেক মাদক কারবারি নিজাম উদ্দিনকে আটক করা হয়। তবে ফকির চাঁন বাড়িতে না থাকায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
এ ছাড়াও নজরদারির কাজে ব্যবহৃত বাড়ির চারপাশে লাগানো ১৫টি সিসি ক্যামেরা, একটি ডিভিআর, একটি মনিটর এবং একটি মোবাইল ফোন জব্দ করেন টাস্কফোর্স সদস্যরা।
ইউএনও বলেন, ‘নির্বিঘ্নে মাদক ব্যবসা করার জন্য বাড়িটির চারপাশে সিসি ক্যামেরা লাগিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হতো। টাস্কফোর্সের অভিযানে মাদক উদ্ধারসহ দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’