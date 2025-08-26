X
মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
সীমান্তে যৌথ অভিযানে কারেন্ট জাল ও মাদক জব্দ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩১আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩১
জব্দ কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়

কুষ্টিয়ায় ধারাবাহিক মাদক ও চোরাচালানবিরোধী যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ কারেন্ট জাল ও মাদক আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭ বিজিবি) কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে বিজিবি কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব মুর্শেদ রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

বিজিবি অধিনায়ক জানান, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার হাইওয়ে দিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ কারেন্ট জাল পাচারের তথ্য পেয়ে যৌথ অভিযান চালানো হয়। এ সময় সিরাজগঞ্জ থেকে বেনাপোলগামী রয়েল এক্সপ্রেস গাড়ি তল্লাশি চালিয়ে ৪ হাজার কেজি অবৈধ কারেন্ট জাল উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক সিজার মূল্য ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা।

এ ছাড়াও কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধীন চল্লিশপাড়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার চল্লিশপাড়া মাঠ নামক স্থানে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ৯০ বোতল মদ আটক করা হয়। যার আনুমানিক সিজার মূল্য ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।

অপরদিকে, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধীন রংমহল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার খাসমহল মাঠ নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ভারতীয় দুই কেজি গাঁজা আটক করতে সক্ষম হয়। যার আনুমানিক সিজার মূল্য ৭ হাজার টাকা।

আটককৃত মাদকদ্রব্য এবং কারেন্ট জালের সর্বমোট সিজার মূল্য ১ কোটি ৬১ লাখ ৪২ হাজার টাকা। অবৈধ কারেন্ট জাল ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় এবং মালিকবিহীন অবস্থায় আটক করা মাদকদ্রব্য ধ্বংসের জন্য ব্যাটালিয়ন স্টোরে জমা করা হয়েছে।

