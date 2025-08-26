সুন্দরবন থেকে অস্ত্র ও গুলিসহ দস্যু বাহিনীর সহযোগী আটক

বাগেরহাটে সুন্দরবন থেকে অস্ত্র ও গুলিসহ আলমগীর হোসেন সাগর (৪৫) নামে বনদস্যু করিম-শরীফ বাহিনীর এক সহযোগীকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে তাকে আটক করা হয়।
কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, সুন্দরবনের কুখ্যাত দস্যু করিম-শরীফ বাহিনীর সদস্যরা ডাকাতির উদ্দেশ্যে বনের শেলা নদী সংলগ্ন তাম্বুলবুনিয়া খাল এলাকায় প্রবেশ করবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল ৬টায় কোস্ট গার্ড সদস্যরা ওই এলাকায় একটি অভিযান চালায়।
এ সময় কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাতরা পালানোর চেষ্টা করে। পরে ধাওয়া করে ১টি একনলা বন্দুক, ২ রাউন্ড তাজা গুলি ও ০৬ রাউন্ড ফাঁকা গুলিসহ সুন্দরবনের কুখ্যাত ডাকাত করিম-শরীফ বাহিনীর এক সহযোগীকে আটক করে কোস্ট গার্ড।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ডাকাত আলমগীর হোসেন সাগর (৪৫) স্বীকার করে, সে দীর্ঘদিন ধরে করিম-শরীফ বাহিনীর সঙ্গে ডাকাতি এবং ডাকাত দলকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদ সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করে আসছিল। তার বাড়ি মোংলার চিলা এলাকায়।
এ বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।