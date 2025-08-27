X
গাজীপুরে ঝুট গুদাম ও দোকানে আগুন

গাজীপুর প্রতিনিধি
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৮আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৮
মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে

গাজীপুরে আগুনে একটি ঝুট গুদাম, আটটি মুদি দোকান এবং একটি বাসা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে গুদাম, দোকান ও বাসার মালিকদের ৩০ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বুধবার (২৭ আগস্ট) ভোর ৪টার দিকে কোনাবাড়ীর আমবাগ (বউবাজার ট্রাকস্ট্যান্ড) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ঝুট গুদামের মালিক এমদাদুল হক বলেন, ‘আমি হঠাৎ আগুন জ্বলতে দেখি। ধারণা করছি, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।’

কোনাবাড়ী মডেল ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম জানান, ভোর ৪টার দিকে ঝুট গুদাম থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন পাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কোনাবাড়ী ফায়ার সার্ভিসের দুটি এবং চান্দনা চৌরাস্তা মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। তারা দেড় ঘণ্টা চেষ্টা করে ভোর সাড়ে ৫টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ততক্ষণে ঝুট কাপড়, কার্টন ও ওয়েস্টেজ, মুদি দোকানের মালামাল এবং বাসার আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, চাচা-ভাতিজা এন্টারপ্রাইজ (ঝুট গোডাউন) থেকে বিদ্যুতের শটসর্কিট হয়ে আগুনের সূত্রপাত হয়। সকাল সোয়া ৮টার দিকে আগুন সম্পূর্ণ নেভানো হয়।

অগ্নিকাণ্ড
