চোরাইপথে মিয়ানমারে যাচ্ছে খাদ্য ও নিত্যপণ্য, বিনিময়ে আসছে মাদক

বাংলাদেশ থেকে চোরাইপথে মিয়ানমারে যাচ্ছে ভোজ্যতেল, ডাল, আদা, আলু, কাপড়, সিমেন্ট ও খাদ্যসহ নিত্যপণ্য। বিনিময়ে দেশে আসছে ইয়াবাসহ নানা ধরনের মাদক। এমন তথ্য দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
শনিবার (৩০ আগস্ট) সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, শুক্রবার দুপুর ১২টায় কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গা এবং পুলিশের সমন্বয়ে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থানাধীন কয়লা ডিপো পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন কর্ণফুলী চ্যানেলে একটি যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে একটি সন্দেহজনক কার্গো বোটে আটকের পর তল্লাশি করা হয়। কার্গো বোটে অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহন করা প্রায় ৫১ লাখ ৬৭ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ৬২০ বস্তা ডাল, ১০ বস্তা আদা, ৪৮০টি লুঙ্গি, ৪০০টি শাড়ি উদ্ধার করা হয়। এ সময় পাচারকাজে ব্যবহৃত কার্গো বোটসহ ৭ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।
এর আগেও গত ১৮ আগস্ট মিয়ানমারে মাদকের বিনিময়ে পাচারের সময় ৫০০ বস্তা আলু এবং একটি ফিশিং বোটসহ ১১ জন পাচারকারীকে আটক করে কোস্ট গার্ড। কুতুবদিয়া থানাধীন আলী আকবর ডেইল সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়।
কোস্ট গার্ড জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, একটি অসাধু চক্র বাংলাদেশি পণ্যের বিনিময়ে ইয়াবা-মদ’সহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পাচার করবে। ওই তথ্যের ভিত্তিতে কুতুবদিয়া থানাধীন আলী আকবর ডেইল সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান অবৈধভাবে শুল্ককর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারকালে একটি বোট তল্লাশি করে প্রায় ৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের ৫০০ বস্তা আলু এবং পাচারকাজে ব্যবহৃত ফিশিং বোটটিসহ ১১ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।
পাচারকারীরা আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কোস্ট গার্ডকে জানায়, তারা বাংলাদেশ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আরাকান আর্মির কাছে বিক্রির বিনিময়ে মাদক সংগ্রহ করে বাংলাদেশে পাচার করে। এ সময় তারা আরকান আর্মি তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে বলে বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার করে। পরে তারা অতি গোপনে বাংলাদেশে প্রবেশ করে মাদক কারবারিদের হাতে মাদক পৌঁছে দেয়।
তারও আগে ১০ আগস্ট দিবাগত রাত ৩টায় কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট চট্টগ্রামের হালিশহর থানাধীন কাট্টলী ঘাট সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মাদকের বিনিময়ে মিয়ানমারে পাচারের সময় ৭৫০ বস্তা সিমেন্ট ও দুটি বোটসহ ২০ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।
এ প্রসঙ্গে ১১ আগস্ট কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা সিয়াম-উল-হক এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, একটি অসাধু চক্র সিমেন্টের বিনিময়ে ইয়াবা ও মদসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পাচার করবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মধ্যরাত ৩টায় কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গা কর্তৃক চট্টগ্রামের হালিশহর থানাধীন কাট্টলী ঘাট সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে অবৈধভাবে শুল্ককর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমার পাচারের উদ্দেশ্যে একটি কার্গো বোট থেকে অপর একটি ফিশিং বোটে সিমেন্ট স্থানান্তরকালে প্রায় ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের ৭৫০ বস্তা সিমেন্ট এবং পাচারকাজে ব্যবহৃত দুটি বোটসহ ২০ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।’