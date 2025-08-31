X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৬আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৯
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি ভবন

কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে সহ-সভাপতি ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদসহ সাতটি সম্পাদকীয় পদ এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে মোট ১৭ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় রবিবার (৩১ আগস্ট) তাদের বিজয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট সোলায়মান আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিজয়ীরা সবাই বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম কুড়িগ্রাম জেলা ইউনিট সমর্থিত প্রার্থী বলে জানা গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইউনিটের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট সোলায়মান আলী বলেন, ‘মোট ১৯ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ বাদে বাকি ৯টি পদের বিপরীতে ১৭ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। তাদের মধ্যে সহ-সভাপতি পদে দুই জনসহ সম্পাদকীয় পদে ৮ জন এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ৯ জন রয়েছেন। এখন শুধু সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’

এর আগে গত ১০ আগস্ট নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন কমিশন ঘোষিত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে দুই জন করে প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সভাপতি পদে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম এবং জামায়াত সমর্থিত প্রার্থী অ্যাডভোকেট ইয়াছিন আলী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আর সাধারণ সম্পাদক পদে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আবুল কাশেম এবং জামায়াত সমর্থিত প্রার্থী সরদার মো. তাজুল ইসলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

 

