X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুদকের মামলায় খাদ্য কর্মকর্তা কারাগারে

ফরিদপুর প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৮আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৮
দুদকের মামলায় খাদ্য কর্মকর্তা কারাগারে

ফরিদপুর দুদকের সমন্বিত কার্যালয়ের দায়ের করা মামলায় সাবেক জেলা খাদ্য কর্মকর্তা তারিকুজ্জামানকে (৪৬) কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। রবিবার বিকালে ফরিদপুর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক জিয়া হায়দার জামিন মঞ্জুর না করে তাকে কারাগারে পাঠান।

এই মামলার অপর আসামি বোয়ালমারী উপজেলার উপ-খাদ্য পরিদর্শক সানোয়ার হোসেন। তারা দুজনই বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত। তাদের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৩৫ লাখ ৮১ হাজার ৫০১ টাকা মূল্যের চাল, ধান ও গম আত্মসাৎ করার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়।

২০২৩ সালের ১১ এপ্রিল ফরিদপুর দুদকের সমন্বিত কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সরদার আবুল বাশার বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ফরিদপুর দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক ইমরান আকন জানান, দুদকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক মামলার তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতের চার্জশিট দাখিল করা হয়। তাদের দণ্ডবিধি ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯সহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

মামলায় তারিকুজ্জামান আদালতে জামিন প্রার্থনা করলে বিচারক কারাগারে পাঠান। অপর আসামি সানোয়ার হোসেন পলাতক রয়েছে বলে জানান তিনি।

/এমএএ/
বিষয়:
দুদকখাদ্য
সম্পর্কিত
অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল দম্পতির সম্পদের হিসাব চেয়ে দুদকের নোটিশ
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও ক্ষতিকর রঙ ব্যবহার, জরিমানা ৫ লাখ
সাবেক এমডিসহ ইসলামী ব্যাংকের চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা
সর্বশেষ খবর
৮৯ মিনিটের গোলে আবার ব্রাইটনের মাঠে হারলো ম্যানসিটি
৮৯ মিনিটের গোলে আবার ব্রাইটনের মাঠে হারলো ম্যানসিটি
স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে চায় চীন: রাষ্ট্রদূত
স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে চায় চীন: রাষ্ট্রদূত
১১ লাখ ডলার মূল্যের বাগদানের আংটি দেখালেন দুবাইয়ের রাজকুমারী মহরা
১১ লাখ ডলার মূল্যের বাগদানের আংটি দেখালেন দুবাইয়ের রাজকুমারী মহরা
জাতীয় পার্টি ব্যান করার চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যাবে: ব্যারিস্টার শামীম হায়দার
জাতীয় পার্টি ব্যান করার চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যাবে: ব্যারিস্টার শামীম হায়দার
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনবিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media