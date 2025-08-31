দুদকের মামলায় খাদ্য কর্মকর্তা কারাগারে

ফরিদপুর দুদকের সমন্বিত কার্যালয়ের দায়ের করা মামলায় সাবেক জেলা খাদ্য কর্মকর্তা তারিকুজ্জামানকে (৪৬) কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। রবিবার বিকালে ফরিদপুর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক জিয়া হায়দার জামিন মঞ্জুর না করে তাকে কারাগারে পাঠান।
এই মামলার অপর আসামি বোয়ালমারী উপজেলার উপ-খাদ্য পরিদর্শক সানোয়ার হোসেন। তারা দুজনই বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত। তাদের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৩৫ লাখ ৮১ হাজার ৫০১ টাকা মূল্যের চাল, ধান ও গম আত্মসাৎ করার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়।
২০২৩ সালের ১১ এপ্রিল ফরিদপুর দুদকের সমন্বিত কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সরদার আবুল বাশার বাদী হয়ে মামলাটি করেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ফরিদপুর দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক ইমরান আকন জানান, দুদকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক মামলার তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতের চার্জশিট দাখিল করা হয়। তাদের দণ্ডবিধি ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯সহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
মামলায় তারিকুজ্জামান আদালতে জামিন প্রার্থনা করলে বিচারক কারাগারে পাঠান। অপর আসামি সানোয়ার হোসেন পলাতক রয়েছে বলে জানান তিনি।