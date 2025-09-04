X
চট্টগ্রামে কিশোর গ্যাং গ্রুপের ৯ সদস্য গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৬আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৬
চট্টগ্রাম নগরে পাঁচলাইশ থানা পুলিশের অভিযানে কিশোর গ্যাং গ্রুপ ‘এমবিএস’ (মোহাম্মদপুর বয়েজ সিন্ডিকেট) এর নয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত মধ্যরাত থেকে বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৬টা পর্যন্ত পাঁচলাইশ থানাধীন হামজারবাগ এবং মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার নয় জন হলো– ইমাম হোসেন রোহান (১৬), সিয়াম হোসেন সামি (১৫), হেলাল উদ্দিন (১৯), তারেকুর রহমান শাহাদাত (১৭), আহমেদ ইরফান (১৫), রাকিব হাসান (১৬), স্বপ্ন দাস (১৬), রবিউল মিল্লাত ওয়াসিফ (১৭) এবং ফাহিম মোমিন (১৭)।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান জানান, গ্রেফতার কিশোর গ্যাং গ্রুপ এলাকায় বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। আসামিদের গ্রেফতারে মোহাম্মদপুর ও হামজারবাগ এলাকায় জনগণের স্বস্তি ফিরে এসেছে।

/এমএএ/
