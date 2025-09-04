X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
রাকসু নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের চিন্তা নেই: উপাচার্য

রাজশাহী প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২০আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২০
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন রাবি উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব

আসন্ন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) হল ছাত্র সংসদ এবং সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের দিনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের কোনও চিন্তা নেই বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সালেহ্ হাসান নকীব।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলেন তিনি।

রাবি উপাচার্য বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না পরিস্থিতি কেমন হবে। এমনকি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টাও করে, তারা ওই পর্যায় পর্যন্ত নামবে কিনা সেটা আমি বলতে পারছি না। আমার ব্যক্তিগত কোনও ইচ্ছে নেই, নির্বাচনে সেনাবাহিনীর ইনভলভমেন্ট থাকুক।’

তিনি আরও বলেন, ‘রাকসু নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত না হয় এবং নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর তা বানচালের জন্য নানামুখী বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল। সৃষ্ট পরিস্থিতি ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে আমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। রাকসু নির্বাচন কমিশন সেই লক্ষ্যে যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, এ জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর নির্বাচন সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমি সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা আশা করি।

‘দায়িত্ব গ্রহণের সময় থেকেই আমার অন্যতম লক্ষ্য ছিল, প্রায় ৩৫ বছর ধরে নির্বাচনহীন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন সম্পন্ন করা। উপাচার্য হওয়ার আগে থেকেই এই বিষয়ের প্রতি আমার মনোযোগ ছিল। আমি রাকসু নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করি। রাকসুর গঠনতন্ত্র সময়োপযোগী করা হয়। একটি শক্তিশালী ও কার্যকর নির্বাচন কমিশন গঠন করে দিই। তাদের প্রচেষ্টায় সব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বর্তমানে রাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহের কাজ চলছে।’

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে রাবি উপ-উপাচার্য (শিক্ষা), অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মাঈন উদ্দীন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মতিয়ার রহমান, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ইফতেখারুল আলম মাসউদ, জনসংযোগ দফতরের প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদারসহ প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

