X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাসচাপায় প্রাণ হারালেন ডিবির ওসি

গাজীপুর প্রতিনিধি
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:১৭আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:১৭
মোস্তাফিজ হাসান

গাজীপুরে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় এক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত এবং তার স্ত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ বাসসহ চালককে আটক করেছে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে গাজীপুর পুলিশ লাইনসের প্রধান ফটকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হতাহতরা হলেন– মোস্তাফিজ হাসান (৫২) এবং আহত তার স্ত্রী লতিফা জেসমিন (৪৮)। মোস্তাফিস নওগাঁ জেলা পুলিশের গোয়েন্দা (ডিবি) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)। তিনি রাজশাহীর মতিহার থানার কাজলা এলাকার আক্তার হোসেনের ছেলে।

আটক বাসচালক সুমন গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার উড়ুন গ্রামের কফিল উদ্দিনের ছেলে।

গাজীপুর সদর থানার ওসি জানান, পুলিশ লাইনসের গেট সংলগ্ন সড়কের দক্ষিণ পাশে প্রাইভেটকার রেখে স্বামী-স্ত্রী সড়কের ওপারে দোকানে যায়। দোকানে কাজ সেরে সড়ক পার হওয়ার সময় গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা থেকে আসা পথের সাথী পরিবহন (গাজীপুর-জ-১১-০০৫৬) নামে দ্রুতগতির যাত্রীবাহী বাস সড়কের বিআরটি লেনে তাদের দুজনকে ধাক্কা দেয়।

তাৎক্ষণিক পুলিশ লাইনের সামনে থাকা পুলিশ সদস্য ও স্থানীয় লোকজন দুজনকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মোস্তাফিজকে মৃত ঘোষণা করেন এবং গুরুতর আহত তার স্ত্রী লতিফাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো করা হয়েছে।

/এমএএ/
বিষয়:
পুলিশসড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
রাজধানীতে সিএনজি অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় ২ জন নিহত
মোহাম্মদপুর-আদাবরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩৪
জাতীয় নির্বাচনের জন্য দেড় লাখ পুলিশকে বিশেষ প্রশিক্ষণ
সর্বশেষ খবর
রাজধানীতে সিএনজি অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় ২ জন নিহত
রাজধানীতে সিএনজি অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় ২ জন নিহত
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: একবছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানি: একবছরেই মন্দা থেকে শীর্ষে বাংলাদেশ
মিয়ানমারে সেনা হেফাজতে অং সান সু চির স্বাস্থ্যের অবনতি
মিয়ানমারে সেনা হেফাজতে অং সান সু চির স্বাস্থ্যের অবনতি
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
সর্বাধিক পঠিত
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media