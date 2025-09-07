X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ময়মনসিংহ মহানগর জাতীয় পার্টির সভাপতি গ্রেফতার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২২আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২২
জাহাঙ্গীর আহমেদ

ময়মনসিংহ মহানগর জাতীয় পার্টির (জাপা) সভাপতি জাহাঙ্গীর আহমেদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে নগরীর মোহাম্মদ আলী রোডের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওসি মহিদুল ইসলাম জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই নগরীর মিন্টু কলেজ এলাকায় গুলিতে কলেজছাত্র রেদোয়ান হোসেন সাগর নিহত হন। পরে এ ঘটনায় একাধিক হত্যা মামলা হয়েছে। ওই মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন জাহাঙ্গীর আহমেদ। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জাহাঙ্গীর আহমেদকে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানান ওসি।

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
এবার সাতক্ষীরায় ৫৮৭ মণ্ডপে হবে দুর্গোৎসব
এবার সাতক্ষীরায় ৫৮৭ মণ্ডপে হবে দুর্গোৎসব
‘জুলাই জাতীয় সনদ’ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক
‘জুলাই জাতীয় সনদ’ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক
ময়মনসিংহ মহানগর জাতীয় পার্টির সভাপতি গ্রেফতার
ময়মনসিংহ মহানগর জাতীয় পার্টির সভাপতি গ্রেফতার
জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন যারা
জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন যারা
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি
ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media