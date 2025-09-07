ময়মনসিংহ মহানগর জাতীয় পার্টির সভাপতি গ্রেফতার

ময়মনসিংহ মহানগর জাতীয় পার্টির (জাপা) সভাপতি জাহাঙ্গীর আহমেদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে নগরীর মোহাম্মদ আলী রোডের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওসি মহিদুল ইসলাম জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই নগরীর মিন্টু কলেজ এলাকায় গুলিতে কলেজছাত্র রেদোয়ান হোসেন সাগর নিহত হন। পরে এ ঘটনায় একাধিক হত্যা মামলা হয়েছে। ওই মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন জাহাঙ্গীর আহমেদ। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জাহাঙ্গীর আহমেদকে আদালতে পাঠানো হবে বলে জানান ওসি।