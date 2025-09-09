ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে মিজানুর রহমান (৫০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (০৯ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের উত্তর কাটদহ এলাকায় খুলনা থেকে রাজশাহীগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে তার মৃত্যু হয়।
পোড়াদহ রেলওয়ে থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নিহত মিজানুর রহমান উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের উত্তর কাটদহ গ্রামের মৃত কোমর উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।
এসআই সাইফুল ইসলাম স্থানীয়দের বরাতে বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, ওই ব্যক্তি মানসিক রোগী ছিলেন। মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’