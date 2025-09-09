অটোরিকশায় বাসচাপা, আইনজীবী নিহত

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক আইনজীবী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে সদর উপজেলা মোড়ে বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে দেবোরা খানম সারিকা নামে ওই আইনজীবী নিহত হন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলা মোড় এলাকায় একটি অটোরিকশা হঠাৎ মহাসড়কে উঠে গেলে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা শ্যামলী এন আর পরিবহনের বাস সেটিকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন আইনজীবী সারিকাসহ আরও দুই জন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আইনজীবী দেবোরা খানমকে মৃত ঘোষণা করেন।
কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি মোশারফ হোসেন জানান, দুর্ঘটনায় নারী আইনজীবীসহ তিন জন আহত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অ্যাডভোকেট সারিকা মারা যান। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।