X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অটোরিকশায় বাসচাপা, আইনজীবী নিহত

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১১আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১১
দেবোরা খানম সারিকা

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক আইনজীবী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে সদর উপজেলা মোড়ে বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে দেবোরা খানম সারিকা নামে ওই আইনজীবী নিহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলা মোড় এলাকায় একটি অটোরিকশা হঠাৎ মহাসড়কে উঠে গেলে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা শ্যামলী এন আর পরিবহনের বাস সেটিকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন আইনজীবী সারিকাসহ আরও দুই জন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আইনজীবী দেবোরা খানমকে মৃত ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি মোশারফ হোসেন জানান, দুর্ঘটনায় নারী আইনজীবীসহ তিন জন আহত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অ্যাডভোকেট সারিকা মারা যান। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
ট্রাকচাপায় বেরোবি শিক্ষার্থী আহত, প্রতিবাদে ২ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ
ফেনীতে ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, প্রাণ গেলো দুজনের
লক্ষ্মীপুরের রহমতখালী খালে যাত্রীবাহী বাস ডুবে নিহত বেড়ে ৫
সর্বশেষ খবর
জাকসু নির্বাচনে অমর্ত্য রায়ের অংশগ্রহণ আটকে গেলো, ভোট হতে বাধা নেই
জাকসু নির্বাচনে অমর্ত্য রায়ের অংশগ্রহণ আটকে গেলো, ভোট হতে বাধা নেই
কাঠমান্ডুতে নামতে পারেনি বিমান, ফিরেছে ঢাকায়
কাঠমান্ডুতে নামতে পারেনি বিমান, ফিরেছে ঢাকায়
জেফার যেন সংগীত ও সৌন্দর্যের চিতাবাঘ!
জেফার যেন সংগীত ও সৌন্দর্যের চিতাবাঘ!
ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে রুশ হামলায় নিহত অন্তত ২০
ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে রুশ হামলায় নিহত অন্তত ২০
সর্বাধিক পঠিত
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media