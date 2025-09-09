পুলিশের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা, এক ব্যক্তির কারাদণ্ড

সাতক্ষীরায় পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে আব্দুস সামাদ (৫২) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে তাকে আটকের পর ভ্রাম্যমাণ আদালতে তার এক মাসের সাজা দেওয়া হয়।
আব্দুস সামাদ সাতক্ষীরা পৌরসভার রসুলপুর এলাকার বাসিন্দা।
পুলিশ সুপার (এসপি) মনিরুল ইসলাম জানান, সাতক্ষীরায় পুলিশের কনস্টেবল পদের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়। লিখিত পরীক্ষার পর আব্দুস সামাদ বেশ কয়েকজন প্রার্থীর কাছ থেকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে মঙ্গলবার দুপুরে শহরের সঙ্গীতা মোড় এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়।
তিনি আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অপরাধে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করলে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাজুল ইসলাম অভিযুক্তকে পেনাল কোড ১৮৬০ সালের ১৮৮ ধারা মোতাবেক এক মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন। পরে তাকে সাতক্ষীরা কারাগারে পাঠানো হয়।