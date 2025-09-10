ফরিদপুরে আবারও দুটি মহাসড়ক অবরোধ

তৃতীয় বারের মতো আবারও ফরিদপুরে শুরু হয়েছে ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ। ফরিদপুরের ভাঙ্গায় সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে এবং পুনর্বহালের দাবিতে বুধবার সকাল ৯টা থেকে আবারও অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা। এ সময় সড়কে পণ্যবাহী ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাস আটকে থাকতে দেখা যায়।
এর আগে শুক্রবার ও মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের প্রবেশদ্বার ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা গোলচত্বরসহ দুটি মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এতে তীব্র জনভোগান্তি দেখা দেয়।
মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গা গোলচত্বর, ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ৯টি স্থানে সড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে, গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে ও বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় জনতা। এতে দক্ষিণবঙ্গে চলাচলরত ২১ জেলার সব যানবাহন বন্ধ হয়ে পড়ে। আজ সকাল ৯টা থেকে পুনরায় আবার তাদের দাবি আদায় মহাসড়ক অবরোধ শুরু হয়। এতে দুটি মহাসড়কের চার প্রবেশদ্বারে যানজট দেখা যায়।
প্রসঙ্গত, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত ৪৬টি সংসদীয় আসনে পরিবর্তন এনে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। গেজেট অনুযায়ী ফরিদপুরের দুটি সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলা নিয়ে গঠিত ফরিদপুর-৪-এর অন্তর্গত ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়ন পাশের নগরকান্দা উপজেলার সঙ্গে অর্থাৎ ফরিদপুর-২ সংসদীয় আসনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরেই ক্ষোভে স্থানীয়রা সড়ক অবরোধ করেন।