X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

খাগড়াছড়িতে চলছে আধাবেলা সড়ক অবরোধ

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪০আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪০
খাগড়াছড়িতে চলছে আধাবেলা সড়ক অবরোধ

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ সমর্থিত তিন সংগঠনের ডাকে আধাবেলা সড়ক অবরোধ চলছে। বুধবার সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত খাগড়াছড়ি-ঢাকা, খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি-সাজেক সড়কে এই অবরোধ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

অবরোধের কারণে দূরপাল্লার সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। অবরোধের সমর্থনে ভোরে খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কের চেঙ্গীব্রিজ এলাকা ও পানছড়ি সড়কের টেকনিক্যাল স্কুলের সামনে টায়ার ও গাছের গুঁড়ি পুড়িয়েছে অবরোধকারীরা।  এ ছাড়া কয়েকটি সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলেছে অবরোধকারীরা। পরে পুলিশ গিয়ে সড়ক থেকে তা অপসারণ করে। এ ছাড়া অবরোধ সমর্থকরা সড়কের বিভিন্ন স্থানে চোরাগোপ্তাভাবে পিকেটিং করছে।

খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, ‘পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।’

অভিযোগ উঠেছে, রবিবার সকাল ১০টায় ছয় জন সন্ত্রাসী মানিকছড়ির তবলাপাড়ায় গ্রামবাসীর ওপর গুলিবর্ষণ করে। ঘটনার পর সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে আসছে ইউডিপিএফ সমর্থিত পিসিপি,  হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও নারী আত্মরক্ষা কমিটি।

/এমএএ/
বিষয়:
অবরোধ
সম্পর্কিত
ফরিদপুরে আবারও দুটি মহাসড়ক অবরোধ
ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক আবারও অবরোধের ঘোষণা
গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ
সর্বশেষ খবর
শিবির নেতা থেকে ডাকসুর ভিপি: আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সাদিক কায়েম
শিবির নেতা থেকে ডাকসুর ভিপি: আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সাদিক কায়েম
৩৩ বছর পর আগামীকাল জাকসু নির্বাচন
৩৩ বছর পর আগামীকাল জাকসু নির্বাচন
ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাই প্রজন্মের বিজয় হয়েছে: সাদিক কায়েম
ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে জুলাই প্রজন্মের বিজয় হয়েছে: সাদিক কায়েম
ইউক্রেনে হামলার সময় আকাশসীমা লঙ্ঘন, রুশ ড্রোন ধ্বংস করলো পোল্যান্ড
ইউক্রেনে হামলার সময় আকাশসীমা লঙ্ঘন, রুশ ড্রোন ধ্বংস করলো পোল্যান্ড
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media