X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মিয়ানমার সীমান্তে ২ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৪আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৬
মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা

কক্সবাজারে মাদকবিরোধী অভিযানে এক লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে উখিয়ার বালুখালীতে মিয়ানমার সীমান্ত থেকে ইয়াবাগুলো উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উখিয়া ৬৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে বালুখালী বিওপির একটি বিশেষ টহল দল সীমান্ত পিলার বিডি-২১ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নেয়। রাত সাড়ে ৯টার দিকে মিয়ানমারের দিক থেকে ১০-১২ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তি বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করলে বিজিবি সদস্যরা তাদের চ্যালেঞ্জ করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন চিহ্নিত চোরাকারবারি দেশি অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা প্রদর্শন করে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করে। বিজিবির সদস্যরা তাদের আটক করতে গেলে খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিয়ানমারের দিকে পালিয়ে যায়।

পরে তল্লাশি চালিয়ে খালের পাড় থেকে সাদা পলিথিনে মোড়ানো দুটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। এতে ২ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়। ঘটনার পর রাতভর চিরুনি অভিযান চালালেও পালিয়ে যাওয়া চোরাকারবারিদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

বিজিবি উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক বলেন, ‘পালিয়ে যাওয়া মাদক চোরাকারবারিদের শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের গ্রেফতারে গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। বিজিবি শুধু সীমান্ত পাহারায় নয়, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধেও সব সময় কঠোর অবস্থান নিয়ে কাজ করছে।’

উদ্ধার ইয়াবা উখিয়া থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।

/এমএএ/
বিষয়:
সীমান্তমিয়ানমারমাদক দ্রব্য
সম্পর্কিত
আগস্টে বিজিবির অভিযানে ১৭৭ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ
ঢাকায় ধরা পড়লো ভয়ংকর মাদক ‘কিটামিন’, গন্তব্য ছিল ইতালি
অবৈধ সিসা বিক্রি: সেলিম প্রধানসহ কারাগারে ৯
সর্বশেষ খবর
নেপালে তরুণদের আন্দোলনে যেভাবে ক্ষমতা হারালেন ওলি
নেপালে তরুণদের আন্দোলনে যেভাবে ক্ষমতা হারালেন ওলি
‘বন্দুকযুদ্ধে’ ২ শিবির নেতাকে গুলি: কনস্টেবল কারাগারে
‘বন্দুকযুদ্ধে’ ২ শিবির নেতাকে গুলি: কনস্টেবল কারাগারে
উত্তরা ইপিজেডে নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি
উত্তরা ইপিজেডে নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি
নুরাল পাগলার ভক্ত রাসেল হত্যার ঘটনায় আরও দুই আসামি গ্রেফতার
নুরাল পাগলার ভক্ত রাসেল হত্যার ঘটনায় আরও দুই আসামি গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media