মিয়ানমার সীমান্তে ২ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার

কক্সবাজারে মাদকবিরোধী অভিযানে এক লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে উখিয়ার বালুখালীতে মিয়ানমার সীমান্ত থেকে ইয়াবাগুলো উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উখিয়া ৬৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে বালুখালী বিওপির একটি বিশেষ টহল দল সীমান্ত পিলার বিডি-২১ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নেয়। রাত সাড়ে ৯টার দিকে মিয়ানমারের দিক থেকে ১০-১২ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তি বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করলে বিজিবি সদস্যরা তাদের চ্যালেঞ্জ করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন চিহ্নিত চোরাকারবারি দেশি অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা প্রদর্শন করে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করে। বিজিবির সদস্যরা তাদের আটক করতে গেলে খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিয়ানমারের দিকে পালিয়ে যায়।
পরে তল্লাশি চালিয়ে খালের পাড় থেকে সাদা পলিথিনে মোড়ানো দুটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। এতে ২ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়। ঘটনার পর রাতভর চিরুনি অভিযান চালালেও পালিয়ে যাওয়া চোরাকারবারিদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।
বিজিবি উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক বলেন, ‘পালিয়ে যাওয়া মাদক চোরাকারবারিদের শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের গ্রেফতারে গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। বিজিবি শুধু সীমান্ত পাহারায় নয়, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধেও সব সময় কঠোর অবস্থান নিয়ে কাজ করছে।’
উদ্ধার ইয়াবা উখিয়া থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।