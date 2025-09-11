কাশিমপুর কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

জুলাই আন্দোলনের সময় গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি সৈকত মিয়া ওরফে মনুকে (২২) গ্রেফতার করেছে র্যাব-১। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১২টায় র্যাব-১-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (মিডিয়া) পারভেজ রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ভাটারা থানাধীন এক্সপ্রেসওয়ের যাত্রী ছাউনির সামনে থেকে আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।
র্যাব কর্মকর্তা পারভেজ রানা জানান, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি সৈকত মিয়া ওরফে মনু। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে কাশিমপুর কারাগার থেকে অন্যান্য কয়েদির সঙ্গে যোগসাজশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে কারারক্ষীদের জিম্মি করে গেট ভেঙে সে পালিয়ে যায়। তার কয়েদি নং ৫৫৩১/এ। পরবর্তী সময়ে পলাতক কয়েদিদের বিরুদ্ধে গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানায় মামলা রুজু হয়। ওই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক কয়েদি সৈকত মিয়া ওরফে মনুও আসামি।