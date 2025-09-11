X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কাশিমপুর কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

গাজীপুর প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৮আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৮
কাশিমপুর কারাগার

জুলাই আন্দোলনের সময় গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি সৈকত মিয়া ওরফে মনুকে (২২) গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-১। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১২টায় র‌্যাব-১-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (মিডিয়া) পারভেজ রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ভাটারা থানাধীন এক্সপ্রেসওয়ের যাত্রী ছাউনির সামনে থেকে আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

র‌্যাব কর্মকর্তা পারভেজ রানা জানান, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি সৈকত মিয়া ওরফে মনু। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে কাশিমপুর কারাগার থেকে অন্যান্য কয়েদির সঙ্গে যোগসাজশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে কারারক্ষীদের জিম্মি করে গেট ভেঙে সে পালিয়ে যায়। তার কয়েদি নং ৫৫৩১/এ। পরবর্তী সময়ে পলাতক কয়েদিদের বিরুদ্ধে গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানায় মামলা রুজু হয়। ওই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক কয়েদি সৈকত মিয়া ওরফে মনুও আসামি।

/এমএএ/
বিষয়:
কারাগার
সম্পর্কিত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেফতার ভুয়া সাংবাদিক জাহিদ কারাগারে
সাবেক সচিব শফিকুল ইসলাম কারাগারে
এক বছর কারাগারে থাকতে হবে থাকসিনকে, আদেশ থাই আদালতের
সর্বশেষ খবর
টিভিতে আজকের খেলা (১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
নেপালে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সহিংসতা ও ধ্বংসের নিন্দা
নেপালে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সহিংসতা ও ধ্বংসের নিন্দা
সেন্টমার্টিন উপকূল থেকে ৫টি ফিশিং বোটসহ ৪০ জেলে অপহৃত
সেন্টমার্টিন উপকূল থেকে ৫টি ফিশিং বোটসহ ৪০ জেলে অপহৃত
সর্বাধিক পঠিত
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media