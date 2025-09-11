X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
অনুষ্ঠান থেকে ছাত্রলীগ সন্দেহে আটক ৩৯ কিশোরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

ফেনী প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫৫আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫৫
অভিভাবকদের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আটক কিশোরদের

ফেনীর ফুলগাজীতে বন্ধুর প্রবাস গমন উপলক্ষে আয়োজিত পার্টিতে যোগ দিতে গিয়ে ছাত্রলীগ সন্দেহে ৩৯ কিশোরকে আটকের পর কোনও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। তারা সবাই কিশোর হওয়ায় অভিভাবকদের জিম্মায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে উপজেলার মুন্সীরহাটের উত্তর আনন্দপুর ইব্রাহিম কনভেনশন হল থেকে তাদের আটক করা হয়েছিল। 

পুলিশ জানায়, রাতভর যাচাই-বাছাই শেষে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় এবং সবাই  কিশোর হওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালে অভিভাবকদের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আনন্দপুরের বরকতউল্লাহ সমাজের বাসিন্দা সৌদি প্রবাসী শাহজালালের ছেলে সাইমুন শাহ পাটোয়ারী আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর জীবিকার তাগিদে সৌদি আরব যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিদায়ের আগে তিনি বন্ধুদের নিয়ে ওই কনভেনশন হলে খাওয়া ও আড্ডার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন ফুলগাজী উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম রসুল মজুমদার গোলাপের নেতৃত্বে কিছু লোকজন ওই কিশোরদের নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কর্মী বলে সন্দেহ করে আটক করে পুলিশে খবর দেন।

এ সময় ফেনী সদর, ফুলগাজী ও ছাগলনাইয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ১২ থেকে ২২ বছর বয়সী ৩৯ জন কিশোর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে দীর্ঘ সময় যাচাই-বাছাই শেষে ভোরে অভিভাবকদের জিম্মায় কিশোরদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

ফেনীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মর্ম সিংহ ত্রিপুরা, ফুলগাজী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, ফুলগাজী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফখরুল আলম স্বপন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম রসুল মজুমদার গোলাপ, আনন্দপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা মোহাম্মদ এসহাক, ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মিন্টু ও বিএনপি নেতা সাবলু উপস্থিত ছিলেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী বলেন,
স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল এরা রাজনৈতিক কোনও কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকতে পারে। তবে দীর্ঘ সময় যাচাই-বাছাই করে দেখা গেছে, তারা মূলত একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিল। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় এবং সবাই কিশোর হওয়ায় অভিভাবকদের জিম্মায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

