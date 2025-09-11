X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
কারচুপির অভিযোগ, ২০ মিনিট ভোট বন্ধ

জাবি প্রতিনিধি 
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২৩আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩০
জাকসুর ভোটগ্রহণ চলছে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলের ভোট গ্রহণ কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল। শিক্ষার্থীদের দাবি, ভোটে কারচুপি হচ্ছিল। তবে কেন্দ্রপ্রধান বলছেন, ভিড়ের কারণে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা থেকে ২০ মিনিটের মতো ভোট বন্ধ ছিল বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রপ্রধান লুৎফর এলাহী। তিনি বলেন, ‘সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, প্রার্থীরা ভিড় করলে অচলাবস্থা তৈরি হয়। এতে ১৫-২০ মিনিটের মতো ভোট বন্ধ থাকে। এখন সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।’

শিক্ষার্থীদের তোলা কারচুপি এবং কালি শেষ হয়ে যাওয়ার অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এরকম কিছু ঘটেনি।’

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা ২০ মিনিট থেকে একযোগে ২১টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। দীর্ঘ ৩৩ বছর পর এই ছাত্র সংসদের নির্বাচন হচ্ছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তবে ভোটগ্রহণের শুরুতে উপস্থিতি ছিল কিছুটা কম।

 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
