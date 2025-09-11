X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাকসু নির্বাচনে নেই উৎসবের আমেজ

জাবি প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫১আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৫
ভোটারদের দীর্ঘ লাইন খুবই কম দেখা গেছে

৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। তবে নির্বাচনি আমেজ বা উৎসবের যে প্রত্যাশা ছিল, তা ক্যাম্পাসে খুব একটা দেখা যায়নি।

বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা যায়, ভোটারদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম। ক্যাম্পাসের বাইরের ভোটাররা ভোট দিতে কম এসেছেন, পাশাপাশি বৃষ্টি ছিল, সবমিলিয়ে ভোটার উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক না। পাশাপাশি জাল ভোট দেওয়া ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে বলে একাধিক প্রার্থী ও ভোটার এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন। 

প্রীতিলতা হল, খালেদা জিয়া হল, তাজউদ্দীন আহমদ হল, ২১নং ছাত্র হল, শহীদ রফিক জব্বার হল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল, মাওলানা ভাসানী হল, কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল, রোকেয়া হল, ফজিলাতুন্নেসা হল, তারামন বিবি হল এবং জাহানারা ইমাম হলে ঘুরে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন খুবই কম দেখা গেছে। এমনকি কিছু হলে ভোটারের লাইনই দেখা যায়নি।

ভোট দিতে ১০নং হলে এসেছিলেন আনিসুল ইসলাম। তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ভোটের পরিবেশ মোটামুটি। খানিক সময় বৃষ্টি ছিল। তবে যেমন আমেজ আশা করেছিলাম তেমন হয়নি।’

/এএম/এমএএ/
বিষয়:
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
সম্পর্কিত
ছাত্রদল প্যানেলের ভিপি প্রার্থীর অভিযোগ‘জামায়াতের কোম্পানি থেকে ব্যালট ও ভোট গণনার মেশিন আনা হয়েছে’
শিবির ও ছাত্রদলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতুর
জাকসু নির্বাচনে শিবিরের বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ
সর্বশেষ খবর
জামিন পেলেন ডাকসুর সেই ভিপিপ্রার্থী জালাল
জামিন পেলেন ডাকসুর সেই ভিপিপ্রার্থী জালাল
নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান নিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বৈঠকে সেনাবাহিনী
নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান নিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বৈঠকে সেনাবাহিনী
‘জামায়াতের কোম্পানি থেকে ব্যালট ও ভোট গণনার মেশিন আনা হয়েছে’
ছাত্রদল প্যানেলের ভিপি প্রার্থীর অভিযোগ‘জামায়াতের কোম্পানি থেকে ব্যালট ও ভোট গণনার মেশিন আনা হয়েছে’
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ধর্ম উপদেষ্টার সাক্ষাৎ
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ধর্ম উপদেষ্টার সাক্ষাৎ
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media