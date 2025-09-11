জাকসু নির্বাচনে নেই উৎসবের আমেজ

৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। তবে নির্বাচনি আমেজ বা উৎসবের যে প্রত্যাশা ছিল, তা ক্যাম্পাসে খুব একটা দেখা যায়নি।
বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা যায়, ভোটারদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম। ক্যাম্পাসের বাইরের ভোটাররা ভোট দিতে কম এসেছেন, পাশাপাশি বৃষ্টি ছিল, সবমিলিয়ে ভোটার উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক না। পাশাপাশি জাল ভোট দেওয়া ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে বলে একাধিক প্রার্থী ও ভোটার এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন।
প্রীতিলতা হল, খালেদা জিয়া হল, তাজউদ্দীন আহমদ হল, ২১নং ছাত্র হল, শহীদ রফিক জব্বার হল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল, মাওলানা ভাসানী হল, কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল, রোকেয়া হল, ফজিলাতুন্নেসা হল, তারামন বিবি হল এবং জাহানারা ইমাম হলে ঘুরে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন খুবই কম দেখা গেছে। এমনকি কিছু হলে ভোটারের লাইনই দেখা যায়নি।
ভোট দিতে ১০নং হলে এসেছিলেন আনিসুল ইসলাম। তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ভোটের পরিবেশ মোটামুটি। খানিক সময় বৃষ্টি ছিল। তবে যেমন আমেজ আশা করেছিলাম তেমন হয়নি।’