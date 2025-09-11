X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
জাকসু নির্বাচন: ২০ কেন্দ্রে গণনা, এক কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে

জাবি প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৭আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৩
জাকসু নির্বাচনের একটি ভোটকেন্দ্র

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টায় শেষ হয়েছে। এরপর গণনা শুরু হয়। এর আগে সকাল ৯টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছিল। তবে একটি কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি থাকায় সেখানে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলছে। বাকি ২০ কেন্দ্রে গণনা শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি হলের ২২৪টি বুথে কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট ৪০টি পদে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভোটগ্রহণ চলাকালীন ছাত্রশিবির, ছাত্রদল ও বাগছাস সমর্থিত প্রার্থীরা একে-অপরের বিরুদ্ধে জাল ভোট, কারচুপি এবং নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছেন।

এদিকে, নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি প্রত্যাশিত তুলনায় কম ছিল বলে একাধিক প্রার্থী জানিয়েছেন। তবে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। নির্বাচনের ফলাফল গণনার সঙ্গে সঙ্গে এই অভিযোগগুলোও প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হয়েছে।

ভোট শেষ হওয়ার পর প্রতিটি ব্যালট বাক্স সিলগালা করা হয়েছে। এরপর গণনা কার্যক্রম শুরু হয়। নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী ও পুরুষ)সহ মোট ২৫টি পদে ১৭৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোট গণনার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে দায়িত্বে রয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী কর্মকর্তারা। নির্বাচনের ফলাফল প্রাথমিকভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘোষণা করা হতে পারে। ইতিমধ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার রাখা হয়েছে। ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্তত ১৫০০ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। 

এবারের জাকসু নির্বাচনে মোট ১১ হাজার ৯১৯ শিক্ষার্থী ভোটার। ছাত্রদের হলের মধ্যে আল বেরুনী হলে ভোটার ২১০ জন, আ ফ ম কামালউদ্দিন হলে ৩৩৩ জন, মীর মশাররফ হোসেন হলে ৪৬৪ জন, শহীদ সালাম-বরকত হলে ২৯৮ জন, মওলানা ভাসানী হলে ৫১৪ জন, ১০ নম্বর ছাত্র হলে ৫২২ জন, শহীদ রফিক-জব্বার হলে ৬৫০ জন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলে ৩৫০ জন, ২১ নম্বর ছাত্র হলে ৭৩৫ জন, জাতীয় কবি নজরুল হলে ৯৯২ জন এবং তাজউদ্দীন আহমদ হলে ৯৪৭ জন ভোটার রয়েছেন।

ছাত্রীদের হলের মধ্যে নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলে ২৭৯ জন, জাহানারা ইমাম হলে ৩৬৭ জন, প্রীতিলতা হলে ৩৯৬ জন, বেগম খালেদা জিয়া হলে ৪০৩ জন, সুফিয়া কামাল হলে ৪৫৬ জন, ১৩ নম্বর ছাত্রী হলে ৫১৯ জন, ১৫ নম্বর ছাত্রী হলে ৫৭১ জন, রোকেয়া হলে ৯৫৬ জন, ফজিলাতুন্নেছা হলে ৭৯৮ জন এবং তারামন বিবি হলে ৯৮৩ জন ভোটার রয়েছেন।

এবারের নির্বাচনে ২৫টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ১৭৮ প্রার্থী। নির্বাচনে বামপন্থি, শিবির, ছাত্রদল ও স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীদের সমর্থিত ৮টি প্যানেল অংশগ্রহণ করে। তবে, কারচুপির অভিযোগ এনে নির্বাচন বর্জন করেছে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪টার একটু আগে মওলানা ভাসানী হলের গেস্ট রুমে সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘোষণা দেন ছাত্রদল সমর্থিত জিএস প্রার্থী তানজিলা হোসাইন বৈশাখী।

তিনি অভিযোগ করেন, ‘আমরা জানতাম, এ নির্বাচনটি হবে পাতানো। তাজউদ্দীন হলের ভোটার লিস্টে ছবি নেই। তাই ২ ঘণ্টা নির্বাচন বন্ধ ছিল। ২১নং হলে মব সৃষ্টি করা হয়েছিল। এর পেছনে ছিল ছাত্রশিবির। জাহানারা ইমাম হলে মব সৃষ্টি করা হয়েছে। কারচুপির কারণে নির্বাচন বন্ধ ছিল। মেয়েদের হলে আইডি কার্ড চেঞ্জ করে একই মেয়ে বারবার ভোট দেওয়ার পরও প্রশাসন কিছু বলেনি। ভোট কারচুপির অভিযোগে তাই আমরা নির্বাচন বর্জন করলাম।’

/এমএএ/
বিষয়:
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
