জাকসু নির্বাচন: ভোট গণনা শেষ হয়নি এখনও, শিক্ষার্থীদের অসন্তোষ

জাবি প্রতিনিধি
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২৯আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২৯
সিনেট ভবনে চলছে গণনার কাজ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালেও শেষ হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে এখনও চলছে গণনার কাজ। গণনা শেষ হতে দেরি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২১টি হল কেন্দ্রের ১১টির হল সংসদের ভোট গণনা শেষ হয়েছে। এখনও বাকি ১০টি কেন্দ্রের হল সংসদের ভোট গণনা। তবে জাকসুর ভোট গণনা এখনও শুরু হয়নি।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক একেএম রাশিদুল আলম জানান, শুক্রবার দুপুরের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণা করা সম্ভব হবে।

তবে জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য ড. লুৎফুল এলাহী বলেন, ‘জাকসু ফলাফল প্রকাশ করতে শুক্রবার বিকাল ৪টার মতো বাজবে। দ্রুত গণনা সম্পন্ন করতে অভিজ্ঞ লোকবল আনার চিন্তা করছে কমিশন।’

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া ভোটগ্রহণ চলে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। তবে কিছু হলে শিক্ষার্থীরা বিকাল ৫টার পরেও ভোট দিতে পেরেছেন। ভোটগ্রহণ শেষে ২১টি হল থেকে ব্যালট বাক্সগুলো সিনেট হলে আনা হয় এবং রাত সোয়া ১০টার দিকে গণনা শুরু হয়।

ভোট গণনার ধীরগতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষোভ দেখা গেছে। ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী শামীম হোসেন বলেন, ‘প্রশাসন আমাদের একপ্রকার হয়রানি করছে। হাতে ভোট গণনার পরিবর্তে মেশিনে হলে গতরাতেই আমরা ফল জানতে পারতাম। সিনেট হলের সামনে গতকাল বিকাল থেকে অপেক্ষা করছি। ইতোমধ্যে অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।’

এদিকে, চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও জাকসুতে পোলিং অফিসারের দায়িত্বে থাকা জান্নাতুল ফেরদৌস সকালে সিনেটে এসেছিলেন দায়িত্ব পালন করতে। এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নেওয়ার চিকিৎসক তাকে ‍মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে ছাত্রদল নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। একই সঙ্গে আরও চারটি প্যানেল– সম্প্রীতির ঐক্য, সংশপ্তক পর্ষদ, স্বতন্ত্র অঙ্গীকার পরিষদ এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের আংশিক প্যানেল ভোট বর্জন করেছে। বেশ কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থীও তাদের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে ভোট বর্জন করেন। প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের চারটি প্যানেল পুনরায় নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ১১ হাজার ৮৯৭ জন। কেন্দ্রীয় সংসদের ২৫ পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন ১৭৭ প্রার্থী। মোট আটটি প্যানেল ছিল এবারের জাকসু নির্বাচনে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
