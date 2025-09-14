X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
ওসির পর এবার বদলি করা হলো গোয়ালন্দের ইউএনওকে

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৫আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:১৮
নাহিদুর রহমান

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) নাহিদুর রহমানকে বদলি করা হয়েছে। রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবুল হায়াত মো. রফিক স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাহিদুর রহমানকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর উপপরিচালক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। আগামী ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদান না করলে ২১ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) হবেন।

এ বিষয়ে ইউএনও নাহিদুর রহমান বলেন, ‘এটি আমাদের নিয়মিত বদলির অংশ। আমাকে যেখানে বদলি করা হয়েছে সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবো।’

এর আগে শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) গোয়ালন্দ ঘাট থানার ওসি মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ৫ আগস্ট জুমার নামাজের পর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে বিক্ষোভ মিছিলের পর এক দল লোক পুলিশের ওপর হামলা ও তিনটি সরকারি গাড়ি ভাঙচুরসহ নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার দরবারে হামলা করে ও আগুন দেয়। এ সময় নুরাল পাগলার ভক্তদের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই পক্ষের শতাধিক মানুষ আহত হন। হামলায় নিহত হন নুরাল পাগলার ভক্ত রাসেল মোল্লা। ১০ থেকে ১২ জন পুলিশ সদস্য আহত হন। পরে নুরাল পাগলার মরদেহটি কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় শুক্রবার রাতেই গোয়ালন্দ ঘাট থানার এসআই মো. সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে অজ্ঞাত তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ জনকে আসামি করে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, নুরাল পাগলের দরবারে হামলায় ভক্ত রাসেল মোল্লা নিহতের ঘটনায় সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় অজ্ঞাত সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন তার বাবা আজাদ মোল্লা। মামলায় হত্যাসহ অগ্নিসংযোগ, মরদেহ পোড়ানো, ক্ষতিসাধন, চুরি ও জখমের অভিযোগ আনা হয়। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

 

