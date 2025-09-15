X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

উপজেলার সরকারি কার্যালয়ের ভেতরে জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২১আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২১
রেজিস্ট্রি অফিসে আসা বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রতিনিয়ত দুর্ভোগে পড়ছেন

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সামনে একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। এতে রেজিস্ট্রি কাজে আসা বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রতিনিয়ত দুর্ভোগে পড়ছেন। দুর্ভোগ লাঘবে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

এদিকে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ছাড়াও এই এলাকাটিতে আরও বেশ কয়েকটি সরকারি অফিস রয়েছে। এর মধ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, বিআরডিবি অফিস। এ ছাড়াও এখানে ৩৬ জন দলিল লেখক, ৭২ জন সেরেস্তা সহকারী ও ভেন্ডার, ১৭ জন নকল নবিশ কর্মরত রয়েছেন।

একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা মাড়িয়ে অসংখ্য মানুষের যাতায়াত করতে হচ্ছে এসব অফিসে। ফলে জনভোগান্তি দাঁড়িয়েছে চরমে।

অভিযোগ উঠেছে, কয়েক মাস আগে উপজেলা পরিষদের ২নং গেটের সামনে দিয়ে নতুন সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ করা হয়। নতুন সড়ক ও ড্রেন নির্মাণের সময় আগের চেয়ে বেশ উঁচু করা হয়। তবে নতুন সড়ক উঁচু ও ড্রেইন নির্মাণের সময় উপরোক্ত কয়েকটি দফতর উপেক্ষিত রাখা হয়।

বিষয়টি নিয়ে গত ২১ আগস্ট উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার মো. মাহ্ফুজ রানা মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলামের কাছে একটি পত্র দেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভেতরে অবস্থিত সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয় একটি শ্রমঘন ও বিপুল জনসমাগমপূর্ণ একটি দফতর। তদুপরি, স্থানীয় সরকার কর সংগ্রহে এই দফতর উপজেলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বটে। কার্যালয়ের সম্মুখ রাস্তা থেকে প্রবেশমুখ পর্যন্ত একটি নাতিদীর্ঘ ঢালাই পথ আবশ্যক যাতে সেবাপ্রার্থীরা ধুলো-কাঁদা না মাড়িয়ে কার্যালয়ে প্রবেশ করতে পারেন।

উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার বলেন, ‘এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল ইসলামের কাছে একটি চিঠি দেওয়া হয়। তবে এখন পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি।’

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
হাসপাতাল ছেড়ে বাসায় গেলেন নুরুল হক নুর
হাসপাতাল ছেড়ে বাসায় গেলেন নুরুল হক নুর
ট্রেনের ধাক্কায় ৫০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে অটোরিকশা, দুই জন নিহত
ট্রেনের ধাক্কায় ৫০০ মিটার দূরে গিয়ে পড়ে অটোরিকশা, দুই জন নিহত
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও গভীর বাণিজ্য সম্পর্ক চায় বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও গভীর বাণিজ্য সম্পর্ক চায় বাংলাদেশ
খুলনায় হাসপাতাল থেকে নবজাতক চুরি
খুলনায় হাসপাতাল থেকে নবজাতক চুরি
সর্বাধিক পঠিত
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media