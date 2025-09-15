X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
খুলনায় হাসপাতাল থেকে নবজাতক চুরি

খুলনা প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৩আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৩
স্বজনদের আহাজারি

খুলনার বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চার দিনের নবজাতক চুরির হয়েছে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) মহানগরীর রূপসা ট্রাফিক মোড়ে অবস্থিত ড্যাপস্ হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এ ঘটনা ঘটে। ওই হাসপাতালের তৃতীয় তলা থেকে এ নবজাতক চুরি হয়।

নবজাতকের আত্মীয়-স্বজনরা জানান, মোংলা সিগন্যাল রোড এলাকা থেকে আসা সুজন মিয়া ও ফারজানা আক্তার দম্পতির চার দিন আগে ছেলেসন্তান হয়। সোমবার দুপুরে তৃতীয় তলা থেকে ওই নবজাতককে চুরি করে নিয়ে গেছে।

খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানোয়ার হোসেন মাসুদ জানান, এ খবর পেয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হচ্ছে।

 

