সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
খুলনায় হাসপাতাল থেকে চুরি হওয়া নবজাতক ৬ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০২আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০২
নবজাতক চুরি হওয়ার পর স্বজনদের আহাজারি

খুলনার একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চার দিনের নবজাতক চুরি হওয়ার ছয় ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৬টার দিকে মহানগরীর রূপসা ইস্পাহানী গলি থেকে ওই নবজাতককে উদ্ধার করা হয়।

এর আগে দুপুরে রূপসা ট্রাফিক মোড়ে অবস্থিত ড্যাপস্ হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তৃতীয় তলা থেকে নবজাতকটি চুরি হয়।

খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) শাহজাহান আহমেদ বলেন, ‘সাড়াশি অভিযানে রূপসা ট্রাফিক মোড় থেকে একটু সামনে ইস্পাহানী গলি থেকে নবজাতককে উদ্ধার করা হয়। এ সময় একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।’

নবজাতকের আত্মীয়-স্বজনরা জানান, মোংলা সিগন্যাল রোড এলাকা থেকে আসা সুজন মিয়া ও ফারজানা আক্তার দম্পতির চার দিন আগে ছেলেসন্তান হয়। সোমবার দুপুরে হাসপাতালের তৃতীয় তলা থেকে ওই নবজাতক চুরি হয়েছিল।

খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানোয়ার হোসেন মাসুদ বলেন, ‘খবর পেয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সিসি টিভি ফুটেজে দেখে সাঁড়াশি অভিযান চালানো হয়। পুলিশের ত্বরিত অভিযানে দ্রুত নবজাতককে উদ্ধার করা সম্ভব হলো।’

