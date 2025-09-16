বাসের ধাক্কায় মাদ্রাসাশিক্ষক নিহত, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়ায় বেপরোয়া গতির বাসের ধাক্কায় জাগির হোসেন (২৬) নামে একজন মাদ্রাসাশিক্ষক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের বনপুকুর কাজী ফার্মের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চুনতি কাজী ফার্মের সামনে স্থানীয় লোকজন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভের কারণে তিন ঘণ্টার বেশি যান চলাচল বন্ধ থাকে। সড়কের উভয়পাশে কয়েক কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়।
জানা গেছে, নিহত জাগির হোসেন উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের আবুল ফজল (ভোলা মিয়ার) ছেলে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত বনপুকুর এলাকায় গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কক্সবাজারগামী একটি দ্রুতগতির মারসা পরিবহনের বাস একটি লেগুনা গাড়িকে ওভারটেকিং করতে গিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে পথচারী জাগির হোসেন গাড়ির ধাক্কায় খাদে পড়ে যান এবং গাড়ির নিচে চাপা পড়েন। ২ ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় বাসটি উদ্ধার করে নিচ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। বাসটি তল্লাশি চালিয়ে আর কাউকে বাসের নিচে পাওয়া যায়নি।
নিহতের ভাই ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘আমার ভাই জাগির বাড়ি থেকে নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে যাচ্ছিল। পথে মারসা পরিবহনের ধাক্কায় সে প্রাণ হারায়।’
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ওসি মাহবুবুল আলম বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মারসা পরিবহন ও লেগুনা গাড়িটি জব্দ করা হয়। ঘাতক চালক ও হেলপার পলাতক রয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’