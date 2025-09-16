X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাসের ধাক্কায় মাদ্রাসাশিক্ষক নিহত, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৮আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৮
ওভারটেকিং করতে গিয়ে বাসটি খাদে পড়ে যায়

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়ায় বেপরোয়া গতির বাসের ধাক্কায় জাগির হোসেন (২৬) নামে একজন মাদ্রাসাশিক্ষক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের বনপুকুর কাজী ফার্মের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চুনতি কাজী ফার্মের সামনে স্থানীয় লোকজন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভের কারণে তিন ঘণ্টার বেশি যান চলাচল বন্ধ থাকে। সড়কের উভয়পাশে কয়েক কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, নিহত জাগির হোসেন উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের আবুল ফজল (ভোলা মিয়ার) ছেলে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত বনপুকুর এলাকায় গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কক্সবাজারগামী একটি দ্রুতগতির মারসা পরিবহনের বাস একটি লেগুনা গাড়িকে ওভারটেকিং করতে গিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে পথচারী জাগির হোসেন গাড়ির ধাক্কায় খাদে পড়ে যান এবং গাড়ির নিচে চাপা পড়েন। ২ ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় বাসটি উদ্ধার করে নিচ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। বাসটি তল্লাশি চালিয়ে আর কাউকে বাসের নিচে পাওয়া যায়নি।

নিহতের ভাই ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘আমার ভাই জাগির বাড়ি থেকে নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে যাচ্ছিল। পথে মারসা পরিবহনের ধাক্কায় সে প্রাণ হারায়।’

দোহাজারী হাইওয়ে থানার ওসি মাহবুবুল আলম বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মারসা পরিবহন ও লেগুনা গাড়িটি জব্দ করা হয়। ঘাতক চালক ও হেলপার পলাতক রয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
বগুড়ার কাহালুতে সড়ক দুর্ঘটনায় মা-ছেলে নিহত
আগস্টে ৪৫১ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪২৮: রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
বাসের ধাক্কায় সিএনজি অটোরিকশার যাত্রী বউ-শাশুড়িসহ ৩ জন নিহত
সর্বশেষ খবর
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হকের পদত্যাগ
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হকের পদত্যাগ
দৌলতদিয়ায় ঘাটে যানবাহনের দীর্ঘ সারি, ভোগান্তি
দৌলতদিয়ায় ঘাটে যানবাহনের দীর্ঘ সারি, ভোগান্তি
ফেসবুকে প্রশ্নফাঁসের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার
ফেসবুকে প্রশ্নফাঁসের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার
রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার অনুষ্ঠানের সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার অনুষ্ঠানের সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media