সুন্দরবনের অভয়ারণ্য থেকে ৫ জেলে আটক

সাতক্ষীরার পশ্চিম সুন্দরবন রেঞ্জের অভয়ারণ্য থেকে পাঁচ জেলেকে আটক করেছে বন বিভাগ। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে কাঁচিকাটা অভয়ারণ্য এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটক জেলেরা হলেন– শ্যামনগর উপজেলার টেংরাখালি গ্রামের রবিউল ইসলাম, আশিকুর রহমান, আব্দুল কাদের, মোস্তফা গাজী ও আবুল বাসার।
সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক ফজলুল হক জানান, ১ সেপ্টেম্বর থেকে বন বিভাগের অনুমতিপত্র নিয়ে সুন্দরবনের ভেতরে থাকা নদী ও খালে মাছ ধরছেন জেলেরা। আটক বনজীবীরা অবৈধভাবে সুন্দরবনের প্রবেশ নিষিদ্ধ অভয়ারণ্য এলাকায় প্রবেশ করেন। সেখান থেকে তাদের আটক করা হয়েছে।
জব্দ করা হয়েছে তিনটি নৌকা এবং বিভিন্ন প্রজাতির ৩০ কেজি মাছ। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।