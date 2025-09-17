X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
বাগেরহাটে সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

বাগেরহাট প্রতি‌নি‌ধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩০আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩০
নির্বাচন অফিসে অবস্থান কর্মসূচি

সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে বাগেরহাটে নির্বাচন অফিসে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত জেলা নির্বাচন অফিস ও প্রতিটি উপজেলা নির্বাচন অফিসের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

বুধবার দুপুরে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি আরও তিন দিনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সে অনুযায়ী বৃহস্পতিবারও নির্বাচন অফিসে অবস্থান কর্মসূচি এবং শুক্র ও শনিবার গণস্বাক্ষর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

বাগেরহাটের সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির কো-কনভেনর ও জেলা বিএনপির সমন্বয়ক এমএ সালাম বলেন, ‘সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় ভোগান্তি দূর করতে দুদিনের হরতালের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নতুন কর্মসূচি দেওয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী আসন পুনর্বহালের দাবিতে বুধবার জেলা এবং সব উপজেলার নির্বাচন অফিসগুলোতে আন্দোলনকারীরা অবস্থান নেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি বৃহস্পতিবার থেকে আরও তিন দিনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে।’

গত ৩০ জুলাই আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ জেলার চারটি আসনের মধ্যে একটি কমিয়ে তিনটি করার প্রাথমিক প্রস্তাব দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এরপর থেকেই বাগেরহাটবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। চারটি আসন বহাল রাখার দাবিতে নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন নেতাকর্মীরা। ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন শুধু সীমানা পরিবর্তন করে তিনটি আসন রেখে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে।

নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসলে আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারী দেন সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতৃবৃন্দ।

/এমএএ/
