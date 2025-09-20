X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু

বরগুনা প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৬আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১১
ডেঙ্গু রোগী (ফাইল ছবি)

বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। নতুন আক্রান্ত হয়ে হাসান মিয়া (২৫) নামে আরও এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৮ জনে। জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫ জন।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টার দিকে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বরিশাল শেরে-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার পথে ওই যুবকের মৃত্যু হয়।

হাসান মিয়া পাথরঘাটা উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নের আমড়াতলা গ্রামের মৃত সেলিম চৌকিদারের ছেলে।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ২৩ জন। এ ছাড়া বেতাগী ৭, বামনা ৫, তালতলী ১ এবং পাথরঘাটায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৯ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৩৫ জন।

এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৬ হাজার ৯২৪ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৬ হাজার ৭৮৯ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ৯ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৩৯ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৮ জন।

বরগুনার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘বর্ষা যতদিন থাকবে জেলার হাসপাতালগুলোতে রোগীর সংখ্যা বাড়বে-কমবে। তবে আপনারা দেখেছেন জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে গতকাল আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যের কোটায় চলে আসছিল, এখন আবার তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কবে নাগাদ ডেঙ্গু নির্মূল হবে তা বলা যাচ্ছে না। তবে সবাই সচেতন না হলে এখনও যে পরিমাণে বর্ষা হচ্ছে তাতে আরও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে। তবে যতদিন বর্ষা রয়ে ততদিন সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।’

/এমএএ/
বিষয়:
ডেঙ্গু আপডেট
সম্পর্কিত
ডেঙ্গু চিকিৎসায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের নতুন নির্দেশনা
বরগুনায় ডেঙ্গুতে নারীর মৃত্যু, প্রাণহানি বেড়ে ৪৭
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ায় নতুন করে আক্রান্ত ৪৯
সর্বশেষ খবর
রেলওয়ের বৈধ লিজগ্রহীতার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ
রেলওয়ের বৈধ লিজগ্রহীতার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ
মোহাম্মদপুরের এসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার: যা বলছে পুলিশ
মোহাম্মদপুরের এসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার: যা বলছে পুলিশ
যে কারণে থানায় হামলা মামলায় নিক্সন চৌধুরী প্রধান আসামি, পুলিশের ব্যাখ্যা
যে কারণে থানায় হামলা মামলায় নিক্সন চৌধুরী প্রধান আসামি, পুলিশের ব্যাখ্যা
নির্বাচক প্যানেলে হাসিবুল হোসেন শান্ত
নির্বাচক প্যানেলে হাসিবুল হোসেন শান্ত
সর্বাধিক পঠিত
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
মাঝ-আকাশে ফ্লাইটে ঝাঁকুনি, হাত ভাঙলো কেবিন ক্রুর
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media